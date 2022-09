AutoritÄƒÅ£ile de la Stockholm au autorizat promovarea jocurilor de noroc la TV

Suedia a renunţat să mai interzică publicitatea jocurilor de noroc. Autorităţile de la Stockholm au autorizat promovarea lor la TV, radio şi în mediul online, fără limită de timp, scrie site-ul legal-monitor.md şi se vor concentra pe combaterea jocurilor neautorizate.

Asociaţia comercială suedeză a jocurilor de noroc online a prezentat şi un studiu care a demonstrat că restricţiile generează pierderi bugetului de stat şi creează condiţii pentru dezvoltarea pieţei negre a acestui sector.

Guvernul suedez a elaborat un proiect de lege pentru a interzice publicitatea. Documentul a fost prezentat pentru dezbateri publice. În urma discuţiilor cu operatorii legali de pe piaţă şi experţi din alte domenii, a ajuns la concluzia că intenţia nu e justificată şi a renunţat la ea, pentru că ar prezinta mai multe pericole, dacă e aprobată. Dimpotrivă, a decis să refacă proiectul de lege, să permită publicitatea jocurilor de noroc şi să se concentreze pe combaterea celor ilegale.



"Statul este tentat să fie un jucător agresiv în raport cu acest domeniu. De aceea consider că ar trebui stabilit un set de reguli între stat şi prestatorii de jocuri de noroc, aşa cum există pentru alte domenii.", a explicat Gustaf Hoffstedt, secretar al Asociaţiei Jocurilor de Noroc din Suedia.



Potrivit unei analize realizată de Asociaţia comercială a jocurilor de noroc online din Suedia, această industrie generează anual pentru bugetul suedez aproximativ 10 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a 940 de milioane de euro. Pe lângă asta, activităţile de jocuri de noroc licenţiate oferă aproximativ 4 200 de locuri de muncă permanente.

De asemenea, industria jocurilor de noroc investeşte aproximativ 800 de milioane de coroane suedeze, ceea ce constituie în jur de 75 de milioane de euro, în sponsorizarea sporturilor naţionale. În plus, suma impozitelor plătite anual de de operatori se ridică la 4 miliarde de coroane suedeze, adică aproape 375 milioane de euro.



Nima Sanandaji, autorul studiului, a subliniat că Suedia ar putea beneficia de pe urma revizuirii reglementărilor privind jocurile de noroc pentru a ușura unele dintre restricțiile care forțează majoritatea consumatorilor de jocuri de noroc să treacă la jocuri fără licență. << C OUT>>



Aceeaşi părere împărtăşeşte şi Gustaf Hoffstedt, secretarul general al Asociaţiei comerciale a jocurilor de noroc online din Suedia.



"O mulţime de consumatori de jocuri de noroc din Suedia preferă operatori nelicenţiaţi. Practic, fiecare a patru coroană suedeză proveniţi din cazinourile online are legătură cu sistemele neautorizate."



În ţara noastră, publicitatea jocurilor de noroc a fost interzisă, în totalitate, începând cu 1 ianuarie 2022, după intrarea în vigoare a legii supranumite "Legea Alaiba" şi aprobată de majoritatea parlamentară. Asta chiar dacă în timpul dezbaterilor publice, reprezentanţii asociaţiilor sportive au atenţionat că rămân fără sponsorizări, iar presa a calificat iniţiativa drept un atentat la independenţa financiară a mass-mediei din Moldova, în situaţia în care au fost lipsite de venituri deja bugetate în baza contractelor încheiate cu partenerul privat al companiei de stat "Loteria Naţională a Moldovei". Atunci, unii experţi economici au anticipat pierderi financiare la bugetul de stat, pe motiv că jucătorii moldoveni vor fi atraşi pe site-uri neautorizate şi care nu achită impozite statului nostru, prin publicitatea online, care nu poate fi controlată. Aceste argumente au fost însă ignorate de către principalul autor al legii, Dumitru Alaiba, dar şi de către Guvern.



Potrivit portalului legal-monitor.md, la baza modificărilor legii adoptate nu a existat vreun studiu tematic şi nici nu s-a ţinut cont de avertizările Ministerului Finanţelor privind riscurile iminente pentru bugetul de stat. În consecinţă, potrivit datelor operatorului legal de jocuri de noroc din ţara noastră, numărul utilizatorilor moldoveni pe site-urile ilegale a crescut cu peste 66%. Este vorba despre site-uri offshore, în mare parte ruseşti, care continuă să se promoveze, în ciuda interdicţiei.



La mijlocul lunii august, operatorii de telefonie mobilă şi internet din Moldova au anunţă că au blocat accesul utilizatorilor la încă 52 pagini web neautorizate de jocuri de noroc şi pariuri sportive. Decizia a fost luată ca urmare a solicitării Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei. Blocarea a avut loc în baza listei actualizate de către Agenţia Servicii Publice care deja conţine peste 1100 de pagini web şi aplicaţii mobile.

Şi asta în timp este interzisă promovarea singurului site autorizat în acest domeniu, 7777.md, care aparţine companiei de stat Loteria Naţională a Moldovei. Cei de la ANRCETI menţionează că firmele care administrează site-uri ilegale caută căi, prin schimbarea IP-urilor sau a domenelor, pentru a facilita accesul jucătorilor la site-uri ilegale.



În ultimii ani, a crescut constant şi volumul jocurilor de noroc de pe piaţa gri din Moldova. Potrivit Organizaţiei Legal Business Monitor, apogeul a fost înregistrat în 2020, când, potrivit datelor Băncii Naţionale, veniturile încasate de companii off-shore au depăşit 500 de milioane de lei. Un an mai târziu situaţia s-a schimbat.

Atunci, Moldova a început pentru prima dată să blocheze accesul la site-urile de jocuri de noroc neautorizate şi să impună alte restricţii. Ca urmare a acestor măsuri, sumele primite de organizatorii de loterii şi pariuri sportive online ilegale s-au diminuat până la 155,5 milioane de lei. Asta doar prin intermediul sistemelor de plată online, ceea ce înseamnă că suma reală a încasărilor ilegale şi neimpozitate de la jucătorii moldoveni ar fi mult mai mare. Tot în 2021, 536 de milioane de lei au fost transferate, prin aceleaşi metode, către singurul site de jocuri de noroc, loterie şi pariuri, ceea ce reprezintă de peste trei ori mai mult decât încasărilor operatorilor ilegali. Se întâmpla în anul în care a fost adoptată, în grabă, legea privind interzicerea publicităţii jocurilor de noroc în Moldova.