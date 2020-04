Autoritățile de la București vor relaxa măsurile de izolare, începând cu 13 aprilie, însă vor fi și unele RESTRICȚII

Autoritățile de la București vor relaxa, începând cu 15 mai, măsurile de izolare impuse pentru a opri răspândirea infecţiei de coronavirus în România. Anunțul a fost făcut de președintele Klaus Iohannis, care a avertizat însă că mai multe restricții vor rămâne în vigoare și lumea nu va putea reveni la o viață normală.



"Nu am atins maximul în România și o relaxare prematură poate să distrugă toate rezultatele bune pe care le-am obținut până acum. Deci, 15 mai nu înseamnă o revenire bruscă la normalitatea pe care am cunoscut-o. În realitate, experții ne spun că nu știm când vom reveni la o viață normală", a declarat președintele României.



Liderul de la Cotroceni a menționat că, în continuare, românii nu se vor putea aduna în grupuri mai mari de trei persoane, nu vor putea merge la restaurante şi malluri, iar marile festivaluri nu vor avea loc în acest an.

Dacă în urma relaxării măsurilor, numărul de îmbolnăviri nu va crește brusc, restricţiile vor fi anulate gradual. În România, până acum s-au înregistrat peste 11 600 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.