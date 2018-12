Autorităţile americane au inculpat un bărbat ce pregătea un atac asupra unei sinagogi

, scrie agerpres.ro. Damon Joseph, 21 de ani, ar fi conceput un plan detaliat pentru a ucide enoriaşi ai unei sinagogi din oraşul Toledo în timpul sabatului. El a fost arestat vineri, în timp ce recupera două arme de asalt semiautomate din mâinile unui om care era de fapt agent sub acoperire.Potrivit documentelor oficiale depuse la tribunalul federal, Damon Joseph se inspira din propaganda online a Statului Islamic, precum şi din atacul care a avut loc în octombrie asupra unei sinagogi în Pittsburgh şi care s-a soldat cu moartea a 11 persoane, cel mai grav atac antisemit din istoria SUA."Îl admir pe tipul care a comis atacul (din Pittsburgh)", i-a scris el agentului sub acoperire, potrivit acestor documente. "Mă pot imagina comiţând acest tip de operaţiune, inshallah", a mai afirmat el, potrivit documentelor.Cu o zi înainte de arestarea lui, autorităţile au declarat că el a furnizat un plan al atacului său, inclusiv adresa sinagogii şi studiile pentru a determina momentul în care el ar fi putut face cele mai multe victime. Un agent infiltrat i-a dat atunci întâlnire vineri şi el a luat un rucsac ce conţinea arme de tip AR-15, înainte de a fi arestat, precizează aceleaşi documente."Acest bărbat a stat luni de zile să pregătească un atac terorist violent în numele Statului Islamic, aici, în SUA", a subliniat procurorul Justin Herdman într-un comunicat. "Capetele de acuzare descriu un om calculat, alimentat de ideologia urii", a spus el.Acest bărbat a fost remarcat de FBI în mai, când a început să difuzeze mesaje în susţinerea grupării SI pe reţelele sociale, au explicat autorităţile. Un agent sub acoperire a luat atunci contact cu el.Dacă va fi declarat vinovat, Damon Joseph ar putea primi până la 20 de ani de închisoare.