Autorii primei fotografii ce prezintă o gaură neagră au fost recompensați

Cei 347 de cercetători care au colaborat pentru a obţine prima imagine din lume ce prezintă o gaură neagră, publicată în aprilie 2019, au fost recompensaţi joi cu Breakthrough Prize, un premiu american însoţit de un cec de 3 milioane de dolari şi supranumit "Oscarul ştiinţei", informează AFP.Echipa internaţională de la Event Horizon Telescope, coordonată de astronomul american Shep Doeleman, cercetător la Centrul de astrofizică Harvard-Smithsonian, a apărut pe prima pagină a ziarelor din lumea întreagă pe 10 aprilie după ce a publicat o fotografie a găurii negre M87, încercuită de un halou luminos şi strălucitor de gaze, aspirate de această formaţiune cosmică.Imaginea a fost produsă graţie observaţiilor simultane realizate în aprilie 2017 de opt radiotelescoape repartizate în diverse zone de pe Terra, care au fost orientate spre M87. Astronomii au transformat astfel Pământul într-un fel de telescop gigant, pentru a obţine o rezoluţie fără precedent.Acea rezoluţie inedită în observaţia astronomică a permis captarea siluetei găurii negre în detalii, pentru prima dată în istoria omenirii, şi confirmarea predicţiilor teoretice despre structura acestor obiecte celeste."Timp de mulţi ani, le-am spus oamenilor că vom obţine imaginea unei găuri negre, iar ei îmi răspundeau spunând că mă vor crede atunci când o vor vedea. Comunitatea ştiinţifică îşi exprima într-un anumit grad scepticismul, ceea ce este normal", a declarat pentru AFP Shep Doeleman, directorul proiectului. "Când am obţinut în sfârşit dovada, când am reuşit acea performanţă, am simţit cu adevărat satisfacţia de a fi dat naştere unui nou câmp de cercetare în cadrul ştiinţei", a adăugat expertul american."Ne aflăm de acum înainte în era imaginilor de înaltă precizie a găurilor negre. Putem să alcătuim hărţi spaţiu-timp pentru prima dată", a adăugat el.Breakthrough Prize a fost creat de mai mulţi antreprenori din Silicon Valley pentru a premia realizări deosebite în domeniul cercetării fundamentale şi se află la cea de-a opta ediţie, scrie agerpres.ro Celelalte categorii premiate sunt Ştiinţe ale Vieţii - în care patru cercetători au fost recompensaţi pentru lucrări despre obezitate, îmbătrânire, celule, durere şi demenţă (Jeffrey-Friedman de la Universitatea Rockefeller, Franz-Ulrich Hartl de la Instititul Max Planck pentru Biochimie, Arthur Horwich de la Universitatea Yale, Virginia Man-Yee Lee de la Universitatea Pennsylvania) şi Matematică (Alex Eskin de la Universitatea Chicago), fiind atribuit şi un premiu special pentru Fizica fundamentală, acordat în acest an pentru descoperirea supergravitaţiei (Sergio Ferrara de la CERN, Daniel Freedman de la MIT şi Stanford, Peter van Nieuwenhuizen de la Universitatea Stony Brook).