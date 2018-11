Automotive Cluster, prima platformă care va uni companiile auto din străinătate cu cele din Moldova, şi-a început activitatea

Automotive Cluster, prima platformă care îşi propune să unească companii producătoare de componente auto din străinătate şi furnizorii locali din industria autohtonă, şi-a început astăzi activitatea. Startul a fost dat în cadrul unui eveniment, organizat la Palatul Republicii de la Chişinău. Experţii afirmă că economia ţării ar avea doar de câştigat de pe urma acestor colaborări, iar autorităţile dau asigurări că vor depune toate eforturile pentru atrage câţi mai mulţi investitori străini.

Manfred Mueller este reprezentantul unui grup austriac cu afaceri în construcţii. Bărbatul susţine că a reuşit până în prezent să deschidă trei fabrici în ţara noastră, două la Bălţi şi una la Orhei. Are peste 50 de angajaţi moldoveni şi nu se opreşte aici.



"Republica Moldova este interesantă din punct de vedere al businessului. Asta înseamnă investitori care au nevoie de forţă de muncă. Noi suntem interesaţi să dezvoltăm proiecte pentru companiile respective", a declarat Manfred Mueller reprezentatntul unui grup austriac de afaceri.



Şi acest reprezentant al unei companii din Bavaria spune că ar fi interesat să investească în Moldova.



"Interesul nostru este să găsim un spaţiu de lucru aici în zona asta. Am văzut că sunt posibilităţi de dezvoltare. Sperăm pe lângă toate celea să găsim şi furnizori care să ne ajute să găsim pieţele necesare pentru produsele noastre", a menționat Uwe Rastel, reprezentantul unei companii din Bavaria.



Preşedintele Asociaţiei Patronale din Industria Prelucrătoare afirmă că drept urmare a colaborării pe acestă platformă, în ţară se vor deschide noi fabrici şi uzine. Astfel, în Moldova nu se vor mai importa sub-componente pentru industria automotive.



"Vrem să substituim importurile care sunt masive, fiindcă dacă vorbim de 600 de milioane din cinci miliarde care noi le importăm este o pondere mare. Am crea nişte oportunităţi pentru companiile noastre locale. O companie care reuşeşte să se conecteze la o corporaţie mare reuşeşte să creeze 100 de locuri de muncă", a declarat Marin Ciobanu, preşedinte APIP.



"Automotive a reuşit să impulsioneze exporturile noastre. Micile afaceri pot să se dezvolte atunci când există afaceri mari. Industria mare care are nevoie de micile afaceri este Automotive, firme de transport, transport în zona economică liberă, mărfuri tot asigurat de firme mici din Moldova, alimentarea, deservirea lucrătorilor", a spus Veaceslav, Ioniţă expert economic.



Prezent la eveniment, premierul Pavel Filip, a dat asigurări că guvernul va continua să creeze condiţii avantajoase pentru potenţialii investitori.



"În curând Republica Moldova va fi o ţară în careo să vă placă să investiţi.Noi ne-am pus ca scop să avem un mediu de afaceri favorabil. Fără un mediu de afaceri atractiv , de fapt, nu avem şanse să construim ceea ce ne-am propus, nu avem şanse să realizăm obiectivele noastre", a menționat Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova.



Automotive Cluster reuneşte toate companiile din domeniul automotive, întreprinderi mici şi mijlocii, start-upuri, centre de inovaţii şi cercetare, precum şi instituţii de stat pentru a stimula dezvoltarea ramurii şi majorarea cotei sectorului în economia Moldovei.