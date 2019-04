AUTOMOBILE CONTROLATE CU TELEFONUL. Tinerii noştri ingineri s-au întrecut în crearea maşinilor autonome (VIDEO)

60 de tineri pasionaţi de inginerie şi tehnologii informaţionale, studenţi de la Universitatea Tehnică şi liceeni, s-au întrecut în crearea de maşini autonome.



Vitalie Argint are 21 de ani şi este student la Universitatea Tehnică. Acum două luni a acceptat să ia parte la proiectul de transformare a autoturismelor clasice în vehicule ce pot fi conduse de la distanţă.



"Am primit această maşină. În ele erau doar motoarele pentru roţi şi volan. Noi am scos tot ce era. Aveau desigur şi un microprocesor mic. Noi am scos microprocesorul. Am studiat fiecare cablu unde se duce alimentare. Am încorporat procesoarele noastre. Poate fi controlată cu ajutorul telefonului", a spus Vitalie Argint.



Alţii au vrut să iasă în evidenţă, aşa că au adus şi unele îmbunătăţiri.



Organizatorul experimentului spune că ideea proiectului a fost de a identifica soluţii pentru probleme reale.



"Problemele care le-am pus noi la rezolvare la maşinuţele acestea sunt problemele reale care sunt aşteptate în industrie. Noi am avut mai multe formule. În cazul dat noi am încercat să băgăm mai multă practică pentru că până acum am experimentat doar cu teoria", a spus Andrei Bragarenco, organiyatorul evenimentului.



"Sunt convins că ei vor deveni următorii ingineri de succes. Sunt rezultate cu care ne mândrim. Mă bucur că chiar şi studenţii din anul întâi s-au implicat", a spus rectorul UTM, Viorel Bostan.



La eveniment au fost prezenţi şi reprezentanţi ai autorităţilor, care au apreciat rezultatele proiectului.



"Pentru noi ne dă o perspectivă. Noi vedem că legislaţia care a fost pusă în vigoare din 2018 prin parcurile IT care include şi cercetarea şi dezvoltarea de produse soft începe să lucreze. Aceşti tineri, care sunt inginerii de mâine, de fapt, vor ridica calitatea industriei de automotive şi IT din Republica Moldova la alt nivel", a spus Vitalie Tarlev, secretar de Stat domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.



Autonomous Driving Bootcamp este organizat de Clubul de Inginerie "Micro Lab" din cadrul UTM.