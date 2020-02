Automobil SPULBERAT de o locomotivă lângă Floreni, Anenii Noi. Doi soţi au murit, iar copiii lor au ajuns la spital

Accident teribil pe calea ferată din satul Floreni, raionul Anenii Noi. Doi soţi au decedat, iar copiii acestora, de trei şi, respectiv, opt ani, au ajuns la spital cu diverse traume, după ce maşina cu care se deplasau a fost lovită de o locomotivă fără vagoane.



Şoferul autoturismului, un bărbat de 44 de ani, a murit pe loc, iar soţia acestuia, de 37 de ani, a decedat în drum spre spital. Minorii au fost transportaţi la Institutul Mamei şi Copilului din Capitală. Potrivit medicilor, starea copiilor este de gravitate medie. Poliţia spune că vinovat de producerea accidentului s-ar face şoferul automobilului.



VLADIMIR JARDAN , inspector IP Anenii Noi: "Nerespectarea regulilor circulaţiei rutiere, adică neglijenţa semnalului semaforului. Martorii au declarat că de fapt s-a creat o coloană, semaforul lucra, dar din care motiv şoferul a mers înainte, numai dumnealui ştie".



Locomotiva se deplasa de la Chişinău la Bender. Reprezentanţii Căii Ferate a Moldovei spun că impactul nu a putut fi evitat.



CONSTANTIN OLTEANU, ofiţer de presă CFM: ''Locomotiva se deplasa cu o viteză regulamentară, de circa 50 de km pe oră, a semnalizat prin toate mijloacele disponibile văzând că este posibil acest impact, din păcate maşinistul nu a putut evita impactul. Este vorba de o trecere la nivel. Este dotată cu semnalizările cerute de regulament".



Mai mulţi martori ai accidentului imediat au sărit în ajutor victimelor.



"Noi cu maşina eram şi când am văzut care este situaţia, ne-am întors înapoi şi am sărit la ajutor. Omul care a decedat, Dumnezeu să-l ierte, el era sub maşină. Deja am scos copiii din maşină şi am ajutat să tragem maşina ca el normal să stea, maşina era pe el.''



La locul tragediei a venit şi o rudă a persoanelor decedate.



"Eu aş vrea să pună aici o barieră, să nu mai moară lumea".



Primarul satului Floreni crede însă că nicio barieră nu va soluţiona problema, atâta timp cât şoferii nu vor da dovadă de responsabilitate.



RUSLAN CREŢU, primarul satului Floreni:"Să vă spun sincer aici traficul de maşini este foarte mic. Ori neglijenţa şoferilor, nu ştiu ce a fost. Mi se pare ca să fi fost şi barieră tot o ocoleau".



Potrivit ofiţerului de presă al CFM, de la începutul anului, pe căile ferate din ţara noastră s-au produs trei accidente.