Autogările din Chișinău, pe jumătate goale. Oamenii nu s-au grăbit să plece în sate de Paştele Blajinilor

Oamenii nu s-au grăbit să plece în sate de Paştele Blajinilor, aşa cum autorităţile din mai multe raione au interzis accesul în cimitire. Astfel, la Autogara de Nord, microbuzele au plecat pe jumătate goale."La părinţi la mormânt, ne ducem să ne facem datoria. Am luat coroană. ""Ce trebuie: ştergare, pâine, aşa gospodăresc.""Dacă va fi posibil o să ne ducem la cimitir. Măcar o floare, o lumânare să aprind. ""Merg la Paştele Blajinilor ca să ridic. Am luat de toate câte puţin. "Şoferii sunt nemulțumiți că au prea puțini pasageri."Fuxul este slab, ne-am aşteptat la mai mulţi călători. Ne gândim şi la rute suplimentare, dar nu ştiu.""Sunt mai puţini călători. Lumea se teme, este în stare de pericol, mulţi au rămas de Paşti acasă. "Administraţia gării auto afirmă că poate pune la dispoziție alte 70 de autobuze, dacă fluxul de călători va fi mai mare."Noi am pregătit tot ce trebuie și am făcut ca lumea să fie mulţumită. Dar, din păcate, nimic deosebit nu se întâmplă. "Mihail Gnatiuc a mai declarat că, weekendul trecut, de Paşti, s-au vândut de trei ori mai multe bilete.