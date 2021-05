Autobuzul GROAZEI la Grătieşti. Oamenii au ajuns la limita răbdării, iar autorităţile îşi pasează responsabilitatea

Sătenii spun că au nevoie de mult curaj ca să circule cu asemenea rable:"Când a plouat, lumea stătea în picioare, deoarece pe scaune curgea apa de pe geamuri şi acoperiş. Când este frig, este foarte frig, credeţi-mă"."Foarte dificil este cu căruciorul, mai ales cu doi copii, el este vechi iar scările sunt înalte"."Foarte greu noi venim din oraş. Deja nu se mai poate aşa ceva. Toată lumea este revoltată"."De multe ori nu este, se strică. Am stat în drum până la ora zece şi nu a mai venit"."Este foarte greu, aţi văzut ce autobuze defectate sunt. Nu este aer, praf, straşnic".Oamenii spun că s-au adresat în repetate rânduri la Primărie, dar nu au primit niciun răspuns. Edilul comunei susţine că este responsabilitatea municipalităţii."Cunosc că sunt foarte multe reclamaţii, mai ales în orele de vârf şi ce ţine de starea tehnică a materialului rulant. Cei de la municipiu sunt la curent, iar condiţii mai bune pentru călătorii noştri vor fi atunci când o să apară tehnică mai nouă", a declarat Victor Mardare, , primarul comuniei Grătieşti.Cei de la parcul urban de autobuze recunosc faptul că 7 din cele 10 autobuze care ies zilnic la linie sunt exploatate de aproape 20 de ani."Municipiul Chişinău intenţionează să procure un lot de autobuze, de 100 de unităţi, este în procedură de licitaţie. Autobuzele care vor fi cumpărate, vor fi emise în prioritar rutele suburbane", a menționat Vitalie Copaci, directorul adjunct al parcului urban de autobuze.Şi drumul până în staţiile de aşteptare este cu aventuri."Mai ales iarna este foarte periculos. Când plouă, în genere, s-a făcut chiar şi râpă, trecem prin apă până la genunchi", a spus o femeie."Ne schimbăm încălţămintea şi aşa mergem, copii tot aşa. Am fată în clasa a patra, îmi vine greu, o i-au în braţe cât de mare este şi o duc", a explicat o altă femeie.Autorităţile locale le-au propus oamenilor să iasă la o clacă pentru a amenaja staţiile. Comuna Grătieşti are în jur de 6 mii de locuitori.