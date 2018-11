Autobuzele VIITORULUI pe străzile din Cluj. Au porturi USB unde se pot încărca telefoanele mobile (GALERIE FOTO)

Astfel, 30 de autobuze vor fi livrate până în 30 noiembrie și alte 30 autobuze până în 15 decembrie 2018.Prețul unui autobuz este de 1.046.994 lei/buc +TVA, valoarea totală a acordului cadru pentru 60 buc autobuzeeste de 62.819.640 lei+tva.Autobuzele corespund tuturor normelor Europene in domeniu, garanția este de 5 ani sau 350.000 km. Capacitate totală de transport: 104 călători din care 26 locuri pe scaune și 78 locuri in picioare, scrie știridecluj.ro Lungimea autobuzului este de 12m, podea complet coborâtă, rampa pentru persoanele cu dizabilități. Autobuzele au 3 uși duble (cu câte 2 foi fiecare), sistem de încălzire, sistem de aer condiționat, ventilație naturală, ventilație forțată, sistem de iluminare interioară a salonului cu lămpi de tip LED, afisaje de traseu exterioare cu LED-uri (fata, lateral și spate), 1 indicator vizual interior de stații cu LED-uri, 1 monitor tip LCD extrawide pentru vizualizarea întregului traseu a tuturor stațiilor și a poziției curente a autobuzului pe traseu, 1 monitor tip LCD pentru anunțuri publicitare, anunțarea vocala a stațiilor in salon, stație de amplificare, radio-CD și microfon, sistem de supraveghere video in interior și exterior, sistem de Ticketing, computer de bord, internet gratuit WI-FI pentru călători, prize tip USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile montate pe barele din salon, anunțarea vocală a numărului de traseu si a directiei de deplasare în exteriorul autobuzului pentru informarea persoanelor cu deficiențe de vedere (Ex.: "A sosit linia 30, se deplasează spre cartierul Grigorescu").