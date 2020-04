Autoarea seriei "Harry Potter", J. K. Rowling, susţine că a avut COVID-19 şi s-a recuperat "complet"

Autoarea seriei "Harry Potter", J. K. Rowling, a anunţat că s-a recuperat după "toate simptomele" infecţiei cu noul coronavirus, deşi nu a fost testată pentru confirmarea infecţiei, relatează marţi DPA, citat de agerpres.ro.



"În ultimele două săptămâni am avut toate simptomele de (COVID-19)", a scris autoarea britanică J. K. Rowling pe Twitter, adăugând că "nu a fost testată".

"Sunt recuperată complet", a spus ea, recomandând o tehnică de respiraţie prescrisă de un medic local.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube