Autoarea J.K. Rowling lansează un site pentru a combate plictiseala copiilor în timpul izolării

Autoarea de succes J.K. Rowling a lansat miercuri un nou site care prezintă conţinut din seria ''Harry Potter'', în încercarea de a combate plictiseala cu care se confruntă milioane de copii aflaţi în izolare acasă, informează DPA.



Scriitoarea britanică J.K. Rowling, în vârstă de 54 de ani, a declarat că noua sa platformă, "Harry Potter at Home" (Harry Potter Acasă), este adresată copiilor care nu pot merge la şcoală din cauza pandemiei de coronavirus.



Site-ul include trimiteri către versiuni gratuite ale primei cărţi din celebra serie - volumul din 1997 "'Harry Potter and the Philospher's Stone" - disponibilă în format e-book sau carte audio, în mai multe limbi.

Pe site se regăsesc totodată puzzle-uri, jocuri şi înregistrări video cu ghiduri pentru desenarea personajelor din serie, conform unui anunţ publicat pe prima pagină a site-ului.

"Părinţii, profesorii şi îngrijitorii ocupaţi să menţină buna dispoziţie şi interesul copiilor în timp ce ne aflăm în izolare s-ar putea să aibă nevoie de puţină magie", a scris Rowling pe Twitter.