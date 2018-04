Auto Cinema a dat startul unui nou sezon. Iubitorii de a privi filme sub clar de lună le pot viziona din propria mașină

Iubitorii de a privi filme sub clar de lună acum au un loc de întâlnire. Auto Cinema a dat startul unui nou sezon. Cinematograful este amplasat pe teritoriul unui mall din sectorul Ciocana, unde cinefilii pot viziona pelicule chiar din propria mașină.



Spectatorii s-au făcut comozi și au putut urmări şi cu ușile și geamurile închise. Asta pentru că sunteul este redat prin undele radio în automobile.



Vizitatorii spun că le place să vină aici:

"E foarte interesant să vii cu mașina și să privești cu prietenii filmul".



"Este bine, este fain, îmi place, aer liber, atmosferă plăcută. E un pic mai romantic, plus la asta putem să vedem și apusul soarelui".



Este o altă atmosferă, nu-i ca acasă, stai cu fata, cu mașina care-ți place și privești un film".



"E ceva mai deosebit decât să privești stând pe pat acasă după serviciu".



Organizatorii au avut grijă să asigure şi securitatea.



"Am răspuns prompt deoarece suntem întotdeauna bucuroși pentru orice solicitări", a declarat Eugeniu Pană, pompier din Detașamentul Pompieri și Salvatori, Ciocana.



Cinematograful va fi deschis zilnic, iar filmele vor fi rulate de la ora 21:00. În zilele de vineri și sâmbătă vor fi proiectate câte două pelicule. Pentru o mașină, biletul costă 85 de lei, indiferent de numărul de pasageri. Este pentru al șaptelea an când se amenajează un astfel de cinematograf în Chişinău.