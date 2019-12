Australia: Un cangur epuizat, surprins răcorindu-se într-o piscină dintr-o zonă ameninţată de incendii (VIDEO)

Un cangur a fost observat în timp ce se răcorea într-o piscină din spatele unei case, situată într-o regiune australiană mistuită de incendii de vegetaţie, în timp ce în alte zone pompierii au salvat koala din copacii ameninţaţi de flăcări, informează luni Reuters, citat de agerpres.ro.

Fauna din Australia a fost grav afectată de incendiile de vegetaţie care au distrus peste 3,7 milioane de hectare de tufăriş şi au provocat decesul a şase persoane.

Vremea caniculară şi condiţiile propice pentru izbucnirea incendiilor se vor înrăutăţi, potrivit prognozelor, iar reprezentanţii rezervaţiilor şi organizaţiilor pentru salvarea animalelor sunt nevoite să decidă dacă încearcă să evacueze fauna din regiunile ameninţate sau dacă vor risca doar implementarea unor măsuri pentru protejarea vieţuitoarelor.

Unele populaţii de koala şi vulpi zburătoare au fost distruse, în timp ce koala, echidne şi canguri au fost observaţi căutând adăpost în zone urbane.

Deşi nu sunt recunoscuţi pentru abilităţile lor de înot, cangurii caută zone cu apă pe fondul căldurii intense. O familie din regiunea Upper Hunter din Noul Wales de Sud a filmat un cangur de circa 70 de kilograme care se scălda în piscina din spatele casei în condiţiile în care temperaturile au ajuns în weekend la 42 de grade Celsius. Cangurul, care a fost filmat în timp ce apa îi ajungea până la piept, mişca urechile şi părea nevătămat, notează Reuters.

COOL KANGA: A beautiful kangaroo has been spotted cooling off in a backyard pool in the New South Wales Hunter region. #9News



Credit: Sharon Grady. pic.twitter.com/3nAQ6H2np7