Australia marchează cea mai liniștită perioadă a incendiilor de vegetaţie din ultimul deceniu

New South Wales, cel mai populat stat din Australia, a încheiat cel mai liniştit sezon al incendiilor de vegetaţie din ultimul deceniu, a anunţat serviciul său de pompieri, după ce cea mai răcoroasă şi ploioasă vară din ultimii ani a oferit un respiro de la focarele care au mistuit în 2020 zone extinse ale ţării, relatează miercuri Reuters.În sezonul incendiilor de vegetaţie din acest an au fost înregistrate 5.500 de apeluri de urgenţă asociate incendiilor în New South Wales (NSW), jumătate din numărul de anul trecut, a anunţat miercuri Serviciul Rural de Pompieri din acest stat australian. De asemenea, în acest sezon au ars 31.000 de hectare, comparativ cu 5,5 milioane de hectare distruse pe teritoriul NSW în timpul incendiilor din ''Vara Neagră'' de anul trecut, scrie agerpres.ro Condiţiile mai puţin periculoase pentru declanşarea incendiilor au fost influenţate de fenomenul climatic La Nina, sub auspiciile căruia Australia a înregistrat cea mai ploioasă vreme din ultimii patru ani şi cea mai răcoroasă vară din ultimii nouă ani, cu dezavantajul de a fi afectată însă de inundaţii masive în unele regiuni de pe coasta de est.''Ziua de astăzi marchează sfârşitul oficial al perioadei de pericol de incendii de vegetaţie'', a indicat Serviciul Rural de Pompieri într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare.Incendiile din acest an au mistuit aproape jumătate din Insula Fraser inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, care găzduieşte singura pădure tropicală din lume care creşte pe nisip, situată în largul coastei de nord-est a ţării. În statul Western Australia, incendiile au ars peste 70 de case.Clima din Australia s-a încălzit cu aproximativ 1,44 grade Celsius din 1910. Sudul ţării a înregistrat în ultimele decenii o reducere cu 10-20% a precipitaţiilor din sezonul rece, între aprilie şi octombrie, conform Biroului de Meteorologie din Australia.Incendiile de vegetaţie din perioada septembrie 2019 - martie 2020 au mistuit o suprafaţă de mărimea Turciei şi au provocat moartea a 33 de persoane şi a miliarde de animale, distrugând totodată aproape 3.000 de case.Luna aceasta, australienii de pe coasta de est s-au confruntat cu cele mai grave inundaţii de peste jumătate de secol, zeci de mii de persoane fiind evacuate din calea apelor.În această săptămână, autorităţile au început eforturile de curăţare a zonelor afectate după ce apele au început să se retragă.