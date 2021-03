Aurelia Lupașco, o femeie care s-a vindecat de COVID-19, povestește despre chinurile groaznice prin care a trecut

Plângea că-i este greu, simte durere insuportabilă și își dorește să trăiască. Prin aceste stări a trecut Aurelia Lupașco, una dintre persoanele tratate de COVID-19. Aceasta a stat internată în secția Covid din cadrul Spitalului Clinic Bălți timp de o lună, timp în care medicii au ajutat-o să lupte pentru viața ei.

La scurt timp după externarea din spital, Aurelia Lupașco și-a găsit puterea de a povesti chinul prin care a trecut în toată această perioadă. Femeia mărturisește cu lacrimi în ochi cât de dureros și greu este să înțelegi că mori, dar să nu poți face nimic.



"Am chemat dimineața ambulanța, dar nu aveau locuri libere. O oră am așteptat acasă până ce au venit. Am stat nouă zile în reanimare. Infecția COVID-19 este o boală foarte grea, nu se uită la nimic, îi afectează pe toți. Foarte rar care scapă, s-au pleacă acasă pe două picioare. "



Femeia consideră că greșeala majoră care i-a agravat starea de sănătate, a fost cea de a amâna internarea în spital.



"Nu credeam că sunt infectată cu coronavirus, mă gândeam că era pneumonie. Apoi am început a simți plămânii, simțeam cum ei îmi ard. Infecția de coronavirus nu se vindecă acasă."



Am reușit să vorbim cu unul dintre salvatorii femeii. Eroul în alb susține că persoanele infectate care au forme grave ale bolii, deseori trec prin aceste stări.



"Atunci când vezi în ochii pacientului dorința și pofta de a trăi, medicul este și mai mult stimulat să ajute acest pacient. Sunt speriați, au acea frică că nu vor reuși să se însănătoșească."