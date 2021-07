AUR: România trebuie să participe în reglementarea conflictului transnistrean

AUR Moldova pledează pentru schimbarea formatului de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrean prin includerea României în acest proces, alături de OSCE, Federația Rusă, Ucraina, Uniunea Europeană și SUA. Declaraţia a fost făcută de preşedintele formaţiunii, Vlad Bileţchi, în cadrul emisiunii "În centrul atenţiei" de la Publika TV. Politicianul a mai spus că retragerea trupelor ruse şi a muniţiilor din stânga Nistrului este una dintre principalele angajamente electorale.

- Lipsa României la masa de dialog este o chestiune primordială la care a insistat Federaţia Rusă.

- Credeţi că România trebuie să fie parte al acestui proces?

- Sigur că da. Din momentul în care Republica Moldova şi-a proclamat independenţa în 1991 şi cei de acolo şi-au justificat că sunt împotriva României şi se tem, normal că România trebuie să fie parte a acestui proces, a comunicat preşedintele AUR Moldova, Vlad Bileţchi.

Preşedintele AUR Moldova considera că muniţiile sovietice depozitate la Cobasna reprezintă un pericol imens pentru securitatea şi integritatea Republicii Moldova, iar evacuarea acestora ar trebui efectuată cu implicarea NATO.

"Ca în alte state, vin cei de la NATO şi OSCE, sub egida ONU, sub monitorizare internaţională, vin şi iau act câte tancuri, câte automate, câte gloanţe, le încarc frumos în vagoane sau elicoptere şi le depozitează în Kaliningrad, de exemplu, care este teritoriu oficial al Federaţiei Ruse sau sub Moscova, unde vor indica cei din Federaţia Rusă.", a comunicat preşedintele AUR Moldova, Vlad Bileţchi.

În 2017, ONU a adoptat o rezoluţie prin care cere retragerea completă şi necondiţionată a forţelor militare străine şi a muniţiilor staţionate ilegal pe teritoriul ţării noastre. Totodată, la summit-ul OSCE de la Istanbul din 1999, Federaţia Rusă şi-a asumat retragerea trupelor şi a armamentului sovietic din stânga Nistrului, însă nici până acum nu şi-a respectat angajamentul.