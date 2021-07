AUR propune membrilor PAS să semneze un angajament pentru unitate şi integrare europeană, iar după alegeri să facă coaliţie în Parlament

Alianţa Pentru Unirea Românilor propune Partidului Acţiune şi Solidaritate să semneze un angajament pentru unitate şi integrare europeană, iar după alegeri să facă coaliţie în Parlament. Reprezentanții AUR au vorbit despre asta în fața sediului PAS. Ei au impus și câteva condiții. Aceștia solicită formațiunii să garanteze public că nu va face alianță cu BECS, Partidul "ŞOR" şi Blocul Electoral "Renato Usatîi"."Noi am semnat acest angajament public că nu vom face nicio alianţă de compromis şi o spunem foarte clar unicii cu care putem face alianţă sunt cei de la PAS dacă îşi asumă aceste patru puncte. "Ulterior, reprezentanții AUR au intrat în sediul PAS pentru a înmâna declaraţia." Am adus în două exemplare, noi am semnat şi am fi foarte bucuroşi dacă şi dumneavoastră".Candidatul pe lista PAS, Sergiu Litvinenco, a declarat că formaţiunea va analiza propunerea."Colegii au recepţionat acest proiect, îl vom analiza şi vom informa opinia publică la momentul potrivit".Propunerea celor de la AUR a venit la scurt timp după ce liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a lansat un apel către toţi concurenţii electorali să semneze o declaraţie privind susţinerea integrării europene a Republicii Moldova.