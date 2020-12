(AUDIO) Răsturnare de situație! Tânărul acuzat că ar fi accidentat mortal o femeie în raionul Sîngerei spune că nu se afla la volan

Răsturnare de situaţie în cazul accidentului produs marţi în satul Haciul Nou, raionul Sîngerei, soldat cu decesul unei femei în vârstă de 35 de ani.

Tânărul care ar fi provocat accidentul neagă aceste acuzații şi spune că, de fapt, la volan se afla victima, care era în stare de ebrietate. Mai mult, acesta afirmă că cei doi au fost urmăriți de un echipaj al poliției de patrulare.

Bănuitul, care se află în căutare, a sunat la redacția portalului de știri NordNews, și a relatat versiunea lui asupra celor întâmplate.

”Ne-am pornit cu mașina la Alexandreni să cumpărăm benzină, am întâlnit-o pe fata care a decedat și am stat cu ea de vorbă, la Alexandreni, după care am plecat de acolo. Când am pornit de acolo, ea a insistat să meargă la volan, pentru că are permis”, a declarat tânărul pentru NordNews.

La ieșirea din Biruința se afla un echipaj al poliției de patrulare, care le-ar fi întretăiat calea. Speriată, femeia a apăsat pe accelerator, încercând să fugă.

„La pod, la canal, era o mașină de poliției, ei ne-au tăiat calea, ea repede s-a întors și a mărit viteza. Eu nu am reușit să spun nimic, am sărit repede pe bancheta din spate. Spre drum la oprire la Heciul-Nou, ea a pierdut controlul volanului și ne-am dus în râpă, iar mai târziu ne-am lovit încă în altceva și ne-am răsturnat”, a adăugat bănuitul.

Contactați de publika.md, jurnaliștii de la NordNews, au declarat că au comunicat oamenilor legii despre această conversație.

Deocamdată, tânărul nu a fost găsit.