(AUDIO) Preotul Ghenadie Văluţă explică de ce a legat câinele de maşină: Este un animal periculos, am făcut ca şi cu alţi câini, l-am dus la miasocombinat

Părintele Ghenadie Văluţă a declarat pentru PUBLIKA.MD că a decis să lege câinele şi să îl scoată din sat deoarece acesta este periculos în special pentru copii. Preotul susţine că a mai procedat astfel cu alţi câini şi i-a dus la un combinat de cărnuri din localitatea Bulboaca, unde animalele sunt adăpostite şi hrănite de către angajaţi.

"Câinele avea obiceiul de a mușca de picior, el era mai mult amenințător și vagabond. Să îl pun în mașină îmi murdăresc mașina și o să mă muște. L-am legat, cu prima viteză la pas și am mers cu 20 de km/h și l-am dus la fabrica de carne de la Bulboaca pentru că acolo noi am mai lăsat câini.



Acest câine sperie copii și mă tem să nu îi muște. Când mergeam, am auzit o semnalizare din urma puternică și câinele a început să se agite și să frâneze cu lăbuțele. Vă dați seama că frânând cu lăbuța se lovea de asfalt și așa și-a lovit pernuțele, de asta s-a pornit sângele.

Eu mi-am dat seama, că eu mergeam încet și mă uitam pe oglindă și câinele fugea din urmă când mai încet, când mai repede și a început a sângera. Aceștia semnalizând l-au speriat pe dânsul. Cât au semnalizat ei vreo zece metri așa a apărut rana la câine.", a declarat preotul Ghenadie Văluţă pentu PUBLIKA.MD.