Audierile lui Pincevschi în dosarul parcărilor cu plată: Gamrețchi ar fi cerut două milioane de euro pentru ca firma austro-ungară să câştige licitaţia

Două milioane de euro sau 26 de procente din acțiunile companiei. Atât a cerut fostul șef al Direcției Transporturi din Capitală, Igor Gamrețchi, pentru ca firma austro-ungară să câştige licitaţia în proiectul parcărilor cu plată. Declarația aparține omului de afaceri, Alexandru Pincevschi, care a fost audiat astăzi pentru prima dată în calitate de martor în dosar. Interogările au durat cinci ore. Potrivit lui Pincevschi, Chirtoacă nu știa nimic despre înţelegerile făcute.



"Eu nu cunosc nimic despre domnul Chirtoacă. - Nu ați comunicat cu el? - Nu. - Niciodată referitor la cazul parcărilor? - Nu", a spus Alexandru Pincevschi.



Pincevschi a mai declarat că s-a întâlnit și cu viceprimarul Capitalei, Nistor Grozavu, care în timpul unei discuții a declarat că Gamrețchi ar profita de relațiile sale de prietenie cu Chirtoacă. Grozavu, la rândul său, respinge aceste declarații.



"Cred că are în vedere că toţi aşa îl tratau. Eu nu am participat nicio dată, sa fiu alături la vreo discuţie fie cu Pincevschi, fie cu alte persoane", a menţionat Nistor Grozavu.



Gamrețchi a refuzat să comenteze declarațiile lui Pincevschi: "Eu m-am expus deja şi nu comentez ce spune fiecare, în cazul meu judecata deja s-a expus şi eu nu comentez toate discuţiile, unul, altul sau al treilea, în general nu fac comentarii. Instanţa se va clarifica".



Învinuitul, fostul primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă, la fel s-a abținut de la comentarii și a explicat, că are o altă ședință de judecată la Curtea de Apel Chișinău.



De data aceasta, nici procurorul nu a dorit să facă mai multe declarații pentru presă.



"După ce o să finisăm audierea lui Pincevschi, o să va dau aprecierea la declaraţiile lui", a subliniat Sumitru Robu, procuror.



Audierile lui Pincevschi în dosarul parcărilor cu plată vor continua în data de 29 mai. În acest dosar, care durează de aproape un an de zile, Dorin Chirtoacă este învinuit de trafic de influiență și corupție.