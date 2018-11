AUDIERI ÎN CAZUL OPEN DIALOG. Liderii PAS şi PPDA pleacă în călătorii pe banii lor, dar refuză să participe la ședințe

Liderii PAS şi PPDA au refuzat din nou să participe la audierile Comisiei parlamentare, care examinează implicarea Fundației "Open Dialog" în politica internă a ţării, dar şi finanţarea unor partide. Ajunşi la uşa Parlamentului, Maia Sandu şi Andrei Năstase au cerut repetat ca şedinţa să fie publică, deşi acest fapt contravine legii, după care au făcut cale întoarsă.



Pe de o parte, cei doi susţin că nu au nimic de ascuns şi că nu au nicio legătură cu Fundaţia "Open Dialog", iar pe de altă parte au recunoscut că s-au deplasat la Bruxelles pe banii oferiți de şefa ONG-ului, Ludmila Kozlovska, expulzată din UE pentru legături cu serviciile speciale ruseşti.



"În invitaţie scria că se organizează acest eveniment împreună cu "Open Dialog" care ne-a finanţat deplasarea la Bruxelles", a spus Maia Sandu, preşedintele PAS.



Și săptămâna trecută, Maia Sandu şi Andrei Năstase au refuzat să fie audiaţi de Comisia de anchetă a Parlamentului, invocând că şedinţa nu este publică.



"Noi am venit la o comisie cu uşile închise atâta timp cât aceste uşi sunt închise noi nu vom avea ce le spune lor. Tot ce am avut de spus am spus public", a spus Andrei Nastase, preşedinte PPDA.



Mai mult, liderul PAS susţine că nu va participa la audieri, deoarece nu este obligată să păstreze secretul de stat.



"Nu suntem oameni cu funcţie de demnitate publică, nu suntem angajaţi ai statului respectiv nu avem obligaţiunea să respectăm secretul de stat", a declarat Maia Sandu, preşedintele PAS.



Preşedintele Comisiei de anchetă, Igor Vremea, o contrazice însă pe Maia Sandu. Potrivit deputatului, audierile nu pot fi publice, deoarece unele informaţii poartă un caracter secret, iar divulgarea acestora contravine legii.



"Nu este vorba de deținerea unei funcții ca să păstrezi sau să nu dai curs acelor informații, care au un caracter redus. Este și o obligațiune morală dacă vreți. Cazul pe care noi îl avem ca obiect de investigație este unul cu limite transnaționale, adică depășesc de fapt limitele Republicii Moldova. Sunt informații furnizate și din interiorul și din exteriorul țării, astfel sunt unele verificări care, la moment, nu ne dau posibilitate să dăm publicității toate informațiile", a menționat Igor Vremea, președintele Comisiei de anchetă.



Acum câteva zile, şi preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a menţionat că Maia Sandu foloseşte pretexte false pentru a fugi de întrebările comisiei şi vrea să-i pună pe deputaţi în situaţia de a încălca legea făcând publice informaţii secrete. La începutul lunii octombrie însă, preşedintele PAS a menţionat, în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune, că va da curs invitației de a răspunde la întrebările membrilor Comisiei de anchetă.



"Eu abia aştept să fiu chemată acolo la audieri, abia aştept, pentru că am foarte multe lucruri de le spus! În acelaşi timp, sunt foarte curioasă să văd ce iniţiativă legislativă o să facă", a zis Maia Sandu, preşedintele PAS.



Deşi Maia Sandu şi Andrei Năstase resping orice legătură cu Fundaţia "Open Dialog", în mediul online au apărut mai multe fotografii care demonstrează că cei doi ar fi participat la cel puţin două evenimente organizate cu suportul acestui ONG, acuzat că face lobby pentru infractori periculoși, beneficiază de finanțări dubioase și livrează echipament militar în Donbass.

Preşedintele acestei fundaţii, Ludmila Kozlovska, a confirmat că a plătit biletul de avion pentru ca liderul PAS, Maia Sandu, să participe la o conferință care a avut loc la Bruxelles. Anterior, jurnaliştii de la Zeppelin au scris că Fundația "Open Dialog" este finanțată de controversatul oligarh Muhtar Abliazov şi că a făcut lobby în Europa și pentru partidele conduse de Maia Sandu şi Andrei Năstase.

În această listă figurează și interlopul Veaceslav Platon.