Au vrut să meargă în Italia, dar au ajuns acolo de unde au pornit. Coșmarul moldovenilor purtați cinci zile pe drumuri

Au vrut să meargă în Italia, dar au ajuns tot acolo de unde au pornit. Vorbim despre mai mulţi moldoveni care s-au pomenit în această situaţie din cauza că şoferul autocarului, cu numere de înmatriculare românești, nu avea toate actele în regulă.

Imagini cu moldovenii porniți în Italia au fost postate pe o reţea de socializare. Pasagerii, printre care şi o familie cu un copil minor, au povestit că ar fi stat cinci zile pe drumuri, fără mâncare şi posibilitatea de a face un duş. Aceştia acuză şoferul autocaului pentru toată situaţia, fiindcă i-ar fi purtat de la o vamă la alta, pentru că avea probleme cu actele.



"Iată, acum suntem în Ucraina. Venim de la vama Ucraina cu Ungaria, suntem deja a cincea zi. Şoferul nu vrea să ne ducă acasă, dar a luat de la fiecare câte 200 de euro. Avem copil mic cu noi. Suntem ostatici în Ucraina, şoferul nu vrea nici să ne ducă acasă, nici să ne restituie banii."



"Să întoarcă banii pe rută înapoi, el ne-a promis asta, că ne va duce acasă şi nu ne va lăsa pe drumuri. Noi nu am mâncat, copilul plânge. "



"Ajutaţi-ne vă rog să ajungem acasă. Suntem nespălaţi, avem copii, suntem de o săptămână pe drumuri."



Potrivit ANTA, după ce a fost întors de la vama Leușeni, șoferul a decis să meargă prin Ucraina. A ajuns la frontiera cu Ungaria, dar nu a fost lăsat să treacă pentru că nu avea actele necesare.



"ANTA s-a autosesizat din presă. Azi dimineaţă la punctul de trecere Criva a fost documentat autocarul respectiv. A fost aplicată sancţiune contravenţională şi a fost aplicată suspendarea de utilizare a mijlocului de transport pe un termen de șase luni", a declarat directorul ANTA Igor Guja.



Nu am reușit, deocamdată, să obținem o reacție de la compania pe numele căreia este înregistrat autocarul. Nu am aflat, de asemenea, câți pasageri au avut de suferit. ANTA va sesiza Ministerul Transporturilor din România pentru a întreprinde toate măsurile în privinţa celor ce se fac vinovați.