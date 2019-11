AU VOTAT ŞI LOCUITORII DIN SATE: Localnicii speră că edilul ales le va rezolva toate problemele

Alegerile au fost un motiv de sărbătoare pentru oamenii de la sate. La fel ca şi în cazul locuitorilor din Cojuşna, şi Suruceni, din raioanele Străşeni şi respectiv Ialoveni. Acolo, majoritatea oamenilor s-au prezentant la urnele de vot în prima parte a zilei. Localnicii speră că edilul ales le va rezolva toate problemele cu care se confruntă.

Veaceslav Rebeja din satul Cojuşna munceşte în Elveţia de mai bine de 20 de ani, iar în Moldova, spune el, a venit într-o scurtă vacanţă. Chiar dacă se află de mai mulţi ani în străinătate, bărbatul susţine că îi pasă de localitatea natală.



"Cât e de frumos acolo, dar tot e rece. Aici e cald. Cu gropile, cu curnuţii eştia da îs mai călduţi. Să ne întoarcem cu toţii acasă. Asta îmi doresc. Pentru asta şi am votat", a spus locuitirul satului Cojuşna, Veaceslav Rebeja.



Locuitorii din Cojuşna spun că alegerea primarului reprezintă un adevărat motiv de sărbătoare pentru ei. Unii au venit la votare ca la nuntă, îmbrăcaţi la patru ace.



"Ziua alegerilor, pentru fiecare este o adevărată sărbătoare. Pentru că ne alegem viitorul".



În turul doi de alegeri, marea bătălie pentru fotoliul de primar s-a dat între democratul Sergiu Jereghi, care a condus până acum Primăria, şi reprezentantul blocului ACUM, Igor Crăciun. În primul tur, Crăciun a acumulat peste 32 la sută din voturi, iar Jereghi - aproape 26 de procente. Locuitorii din satul Cojuşna susţin că ambii candidaţi sunt foarte stimaţi în sat, iar alegerea a fost mai grea ca niciodată.



"- Am avut până acum ajutor din partea primăriei. Ne-au oferit gratuit lemne, compensaţii pentru transportul public.

- Şi doriţi ca lucrurile bune să continue?

- Desigur!"



"Dorim ceva mai bun în sat. Dorim ca proiectele care s-au pornit în sat să fie duse până la capăt".



Locuitorii din Cojușna se confruntă cu aceleași probleme care persista in toate localitatile rurale din tara. Drumurile de proastă calitate, lipsa sistemului de canalizare, a locurilor de muncă și nu în ultimul rând, fenomenul migrației. Acestea sunt cele mai acute probleme pe care noul primar va trebui să le soluționeze.



Şi locuitorii din satul Suruceni, Ialoveni, spun că au mers la votare pentru că îşi doresc un viitor mai bun acasă. Aici pentru fotoliul de primar s-a dat o luptă cu scântei între socialistul Ion Creţu şi Sergiu Gorceac de la blocul ACUM. În primul tur, ambii au acumulat câte aproximativ 25 la sută dintre voturi, diferenţa dintre sufragiile obţinute de ei fiind de doar 4 voturi.



"Toţi speră la o viaţă mai bună şi sperăm şi noi. Iată, pentru viiorul nepoţeilor."



"Vreau să fie regulă, frumos şi ceva pentru tineret. Asta îmi doresc."



După votare, unii au mers la crâşma din sat, pentru a sărbători.



"Ne-am întâlnit cu prietenii, am fost la votare, tot normal.



"Nu sărbătorim, aşteptăm ora 10 şi după o să încercăm."



În turul doi al alegerilor locale, lupta pentru fotoliul de primar s-a dat în 355 de comune şi sate, 25 de oraşe şi 4 municipii.