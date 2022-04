Au văzut cum le mor membri ai familiei sau au fost victime ale violurilor. OMS, îngrijorată de starea psihologică a refugiaţilor ucraineni

Organizaţia Mondială a Sănătăţii este îngrijorată de starea psihologică a refugiaţilor ucraineni. Mulţi dintre ei sunt victime ale violurilor sau au fost martori ai acestor orori, au văzut cum membri ai familiei mor în ochii lor, au trăit cu frica să nu fie loviţi de rachete, în timp ce alţii au fugit de teamă în ţări sigure. Iar toată această presiune psihologică, care-i apasă, nu ţine cont de distanţă. Unii o simt fiind în adăpostiţi în subsoluri, alţii aflându-se în ţări pe care le consideră sigure.

O ucraineancă fugită din calea războiului povestește speriată că a decis să revină acasă, după o perioadă petrecută în Franţa, din nevoia de a se acomoda cu realitatea.



"Aşa şi n-am putut să stau şi să mă bucur de viaţă, deşi în Marsilia beneficiam de condiţii bune. Timp de o lună şi jumătate n-am putut să ies să mă plimb, să merg la plajă. Am stat pe telefon şi am urmărit ştirile", a povestit ucraineanca.

Reprezentanţii OMS remarcă faptul că omenirea a ieşit din criza pandemică şi a intrat în cea a războiului, care afectează direct şi cel mai mult ucrainenii.

"Bineînţeles că prin ce trec ucrainenii este cu totul alt nivel decât incomodităţile provocate de carantină. Unii dintre aceşti oameni au fost martori ai violurilor, le-au murit membri ai familiei, rude, multe femei au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele. Toate acestea au un mare impact asupra sănătăţii psihice a oamenilor", a declarat Natasha Azzopard Muscat,

reprezentant OMS.

Comisia Europeană a alocat 9 milioane de euro pentru asistența psihologică a refugiaților. Banii vor putea fi accesaţi de ONG-uri şi reprezentanţi ai Crucii Roşii care vor oferi asistenţă terapeutică ucrainenilor. Autorităţile de la Kiev au lansat numeroase apeluri către cetăţeni, cerându-le să nu revină încă în ţară.

Şi voluntarii încearcă să le explice că pericolul n-a trecut:



"Nu putem obliga pe nimeni, dar uneori încercăm să-i convingem să mai aştepte, mai ales pe mamele cu copii mici. E prea devreme să revină în ţară".

Alţii nici măcar n-au plecat. Adorm şi se trezesc auzind sirene și rachete și răiesc printre ruine şi mine:



"Am folosit o sfoară cu un capăt metalic şi am aruncat-o înainte la sol. Dacă nu explodează, înseamnă că poţi să mergi vreo cinci metri înainte. Aşa am făcut şi în faţa uşii când am vrut să o deschid. Aşa şi trăim".



"Casa mea a fost cuprinsă de foc din toate părţile. N-am apucat nici măcar să salvez câinele sau pisica. Au murit carbonizați. Au ars şi găinile şi gâştele".



Potrivit ONU, de la începutul războiului, peste cinci milioane de oameni au fugit peste hotare din calea războiului. Aproape un milion dintre ei au revenit în Ucraina.