Au vândut droguri unui polițist sub acoperire. Doi bărbați, reținuți de oamenii legii (VIDEO)

Doi bărbați de 40 și 52 de ani au fost reținuți în flagrant, în timp ce intenționau să pună în circulație 7 kg de marijuană. Potrivit informațiilor, aceștia, pe parcursul anului, ar fi sădit și îngrijit plante de cânepă într-o fâșie forestieră dintr-o localitate din raionul Ungheni, iar la sfârșitul lunii octombrie, plantele de cânepă le-ar fi prelucrat cu scopul obținerii drogurilor sub formă de marijuană.

Timp de o lună, forțele de ordine au infiltrat un investigator sub acoperire pentru a obține mai multe informații în privința celor care aveau intenția de a comercializa o cantitate impunătoare de marijuană. Investigatorul sub acoperire au procurat de la pretinșii comercianți 1 kg de marijuană sub formă de muguri, contra sumei de 30 de mii lei.

Ulterior, la începutul lunii noiembrie, suspecții au fost reținuți în flagrant, în timp ce intenționau să pună în circulație ilegală 7 kg de marijuană. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile acestora.

Astfel, în podul casei mamei unuia dintre suspecți, angajații poliției au ridicat circa 7 kg de masă vegetală care se presupune a fi marijuană, iar la liderul grupului infracțional a fost găsită și ridicată o armă de vânătoare, deținută ilegal și cartușe pentru aceasta.

Poliția a ridicat 15 kg de marijuana, în valoare de aproximativ 4 500 000 de lei.

Suspecții se află în arest pentru 30 de zile. Unul din ei și-a recunoscut vina. Aceștia riscă închisoare pe un termen de la 7 la 15 ani.