Au urcat pe motociclete şi au mers la casele veteranilor. Mai mulți bikeri i-au felicitat pe cei care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial

Au urcat pe motociclete şi au mers cu daruri pe la casele veteranilor. În acest mod mai mulți bikeri au decis să-i felicite pe cei care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial."Aici avem griş, zahăr, crupe, făină, conserve, bomboane, ulei. Toate sunt pentru dragii noştri veterani, care din păcate au rămas puţini. "Înainte de a porni la drum, ei au fost instruiți de organizatorii evenimentului despre măsurile de prevenire a infecției cu noul coronavirus."Este vorba despre oameni bătrâni şi trebuie să avem grijă. Neapărat să avem măşti, mănuşi. "Valerian Gurschi are 98 de ani. Bărbatul povestește că a mers la război împreună cu mai mulţi prieteni, însă doar el a supravieţuit. Acum are o singură dorinţă." Vreau să fiu sănătos și să fie pace. Să nu mai fie război. Pentru că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au murit 60 de milioane de oameni. ""Vă mulţumesc pentru eroismul de care ați dat dovadă.Vă dorim sănătate. Vă dorim sănătate! "Şi Ion Grosu îşi aminteşte cu durere cum în 1941, pe când avea 18 ani, a fost nevoit să ia arma în mâini şi să meargă la război. Bărbatul i-a întâmpinat pe oaspeţi îmbrăcat în sacoul de gală şi cu medalii în piept."Vrem să vă spunem un sincer mulţumesc pentru fapta eroică. Pentru că noi, tinerii, mergem, ne bucurăm de soare şi cer senin."Bikerii au mers cu daruri la 43 de veterani."Nu este niciun fel de politică. Am făcut totul din sursele proprii. Aveţi grijă de oamenii care ne-au apărat. Au rămas foarte puţini şi au nevoie de atenţia noastră."Acţiunea este organizată pentru al doilea an consecutiv de Asociaţia bikerilor din Republica Moldova.