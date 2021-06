Au un singur vis: să-şi repare casa! Soții Zadic din satul Corjova au rămas fără acoperiş deasupra capului

Au ajuns la capătul disperării. Soții Zadic din satul Corjova, raionul Criuleni, au rămas fără acoperiş deasupra capului. Acesta a ars în doar câteva minute din cauza sistemului de electricitate defectat. Pentru a putea trăi în continuare în casa lor, tinerii soţi, care au și doi copii, au acoperit podul cu o peliculă, însă ploile din ultimele săptămâni le dau bătăi mari de cap. Ei spun că acum au un singur vis: să-şi repare casa.

Cristina Zadic ne-a povestit că incendiul a izbucnit în data de 11 mai. Femeia, care se află în cea de-a şasea lună de sarcină, era în acel moment în casă cu unul dintre copii.



"Într-un timp, brusc, s-a auzit o bubuitură enormă. Eu din casă nu am reuşit să aud că adormeam copilul. Stând în casă soţul, a strigat incendiu, iar eu am luat copiii în braţe şi am ieşit în drum", a menţionat femeia.



Soții nu au putut să salveze niciun bun depozitat în pod.



Din cauza incendiului, Cristina Zadic spune că a căzut și o bucată din tavan. Femeia ne-a povestit că au primit ajutor de la unii oameni, însă mai au nevoie de materiale de construcţie ca să-şi repare locuinţa.



"Am pus nişte scânduri pe care le-am câştigat tot din mahala, care oamenii ne-au ajutat cât de cât. Sunt câteva, dar asta nu este destul, nici 30 de procente din ce avem nevoie", a declarat Cristina Zadic.



Toţi cei care vor să ajute tânăra familie îi poate contacta la numărul de telefon 060867846.