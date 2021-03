AU UITAT DE PANDEMIE. Locuitorii din Hâncești ignoră regulile epidemiologice, deși localitatea se află sub Cod Roșu de alertă (FOTO)

Locuitorii din Hâncești ignoră în totalitate regulile epidemiologice, chiar dacă, de câteva săptămâni, localitatea se află sub Cod Roșu de alertă. Oamenii nu poartă măștile de protecție și nu păstrează distanța socială. În acest context, poliţiştii din raion efectuează zilnic, razii şi îi amendează pe cei care nu se conformează.

La o piață din oraş îmbulzeala e la ordinea zilei, iar oamenii, fără nicio remuşcare, se plimbă fără măşti.

- Am ieșit din mașină, am uitat s-o iau. Nu?

- Dumneavoastră spuneți că ba ați ieșit din mașină, ba ați venit s-o cumpărați.

- Am ieșit din mașină și am intrat să cumpăr mască.

Iar o tânără care nu s-a conformat regulilor epidemiologice şi a refuzat să prezinte actul de identitate, a fost dusă la inspectorat.

- Adică, mergem la inspectorat ca să mă identificați. Așa, iar mai departe?

- Mai departe vă explicăm ce ați încălcat.

- Dacă noi știm singuri ce am încălcat, ap ce facem?

Unii oameni s-au arătat indignați de prezența poliției.

- Doamnă, de ce ați așezat masca când s-a apropiat poliția?

- Cum nu port mască? Eu în fiecare zi o port.

- Masca era sub barbă.

- Când e sub barbă așa stă masca, dar la mine așa stă masca.

Iar în preajma pieței, mai multe grupuri de persoane cu măștile sub nas stăteau la taifas ca în zilele pe când nu era pandemie.

”Puneți-vă masca corect. Purtați distanța socială!”

- De ce nu purtați masca corect?

- Iaca o pun. Pentru că eu... mă sufoc.

- Dar vă este frică, suntem în pandemie?

- Nu avem frică deloc.

- Dar dumneavoastră credeți în COVID?

- Poate da, poate nu. Nu știu, ori este, ori nu-i.

La gara auto, şoferii au fost luați prin surprindere de oamenii legii. Unul dintre ei s-a ales cu amendă pentru că nu purta corect masca de protecție.

- De ce nu purtați masca corect?

- Păi cum?

- De ce nu purtați corect? Domnule?

- Eu corect o port. Da nu mă filmați, vă rog frumos.

Mai mult, conducătorul auto avea în vehicul pasageri fără mască.

- De ce luați pasageri fără mască?

- Doamnă, dați-mi pace. Eu veneam de la acte. Duceți-vă și nu mă filmați.

După ce au observat că sunt filmați, unii şoferi au dat jos pasagerii.

”Dați-vă jos!”

- De ce luați atât de mulți pasageri?

- Eu pe scaune. Eu le-am spus să coboare la lume. Nu am luat pe nimeni.

Nu au scăpat de verificări nici centrele comerciale și magazinele.

”Am tras oleacă de aer că deja mă sufoc.”

- Cunoașteți cum se poartă masca corect?

- Nu cunosc.

”Noi nu suntem de vină că oamenii intră în sală și ei singuri își dau măștile jos. După fiecare om nu avem șansă.”, a spus administratorul unui magazin, Veaceslav Zgârbaci.

”Cele mai frecvente încălcări - nepurtarea măștii necorespunzător în locurile aglomerate. Zilnic efectuăm razii în locurile mai aglomerate: piețe, oficii poștale, centre comerciale. Ne propunem pentru a diminua riscul infectării cetățenilor cu COVID-19.”, a comunicat șeful de secție la IP Hâncești, Victor Rotaru.

De la începutul anului, poliţia din Hânceşti a întocmit 540 de procese verbale pentru nerespectarea măsurilor epidemiologice.