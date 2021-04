Au uitat de pandemie. De Florii, la unele biserici a fost îmbulzeală

Creştinii ortodocşi marchează una dintre cele 12 sărbători împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe - Floriile, a şasea duminică din Postul Paștelui când Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. De obicei în această zi, preoții sfințesc prin rugăciune şi stropesc cu agheasmă ramurile de salcie aduse de credincioşi. De Florii, creştinii care au postit au dezlegare la peşte, vin şi ulei. În acest an, din cauza pandemiei, slujbele de Florii au putut fi organizate doar în aer liber, conform ultimei decizii a Comisiei pentru Situații Excepționale. La Catedrala Mitropolitană, liturghia a fost oficiată afară, de un sobor de preoţi în frunte cu Înaltpreasfinţitul Vladimir. Credincioşii au fost obligaţi să poarte măşti şi să stea la distanţă unii de alţii.



Dacă la începutul slujbei oamenii s-au conformat regulilor epidemiologice, în momentul sfinţirii ramurilor de salcie, unii au uitat de pandemie şi s-au îmbulzit inclusiv la sărutat icoanele.

Conform deciziei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, oamenii nu ar trebui să aibă acces în biserici din 25 aprilie până în 11 mai. Totuşi, aceste reguli au fost sfidate, iar enoriaşii s-au înghesuit în biserică şi pentru a se împărtăşi cu aceeaşi linguriţă.



Majoritatea celor care se împărtăşeau, nici nu-şi mai puneau masca ulterior:



"Iată numai ce m-am împărtăşit şi am dat masca jos.

- Reporter: Nu vă este frică să vă împărtăşiţi cu aceeaşi linguriţă?

- Cum nu mi-i frică, mi-i frică, dar mai tare mi-i frică de Dumnezeu".



"Acum m-am împărtăşit, după asta punem masca. Cum să ne fie frică dacă linguriţa e de aur, asta nu se ia boala de la linguriţă".



"Asta-i casa Domnului, iar de la sfânta împărtăşanie, nimeni, niciodată nu s-a îmbolnăvit".



La faţa locului, au asigurat ordinea publică doi poliţişti. Am încercat să aflăm de la ei dacă s-au sesizat anumite încălcări ale regulilor epidemiologice, dar s-au arătat deranjaţi de întrebări:



" - Doamnă, vă rog frumos, e sărbătoare! Nu vă dau interviu!

- Reporter: Păi sunteţi om al legii, ar trebui să faceţi aşa încât oamenii să respecte regulile!

- Regulile s-au respectat, măsurile epidemiologice s-au respectat.

- Reporter: La un moment dat, toţi au intrat în biserică la împrtăşanie, e interzis, ai văzut?

- Doamna, n-am văzut eu nimic, n-am văzut cum au intrat în biserică".



Secretarul general al Mitropoliei Moldovei ne-a declarat că toate măsurile anti-COVID au fost respectat. Vadim Cheibaş mai spune că nu crede într-o creştere a numărului de îmbolnăviri după Florii sau după Paşte.



"Comisia a spus că slujbele să fie făcute afară şi aşa a fost, mai departe: interzicerea şi nepermiterea oamenilor de a intra, nu putem, e un loc public, deschis pentru rugăciune. Noi am respectat întocmai prevederile Comisie pentru Situaţii Excepţionale", a declarat Vadim Cheibaș, secretarul general al Mitropoliei Moldovei.



Luni începe Săptămâna Patimilor, iar credincioşii trebuie să ţină post negru până în ziua de Paşte.