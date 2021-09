Au uitat de pandemie, dar și de restricții. Sute de spectatori s-au îmbulzit la concertul din Capitală

Iresponsabilitate totală. Sute de oameni de la noi, dar și din țările vecine au uitat de pandemie și s-au îmbulzit la concertul interpretei ruse Zivert. Deși organizatorii evenimentului s-au lăudat că au respectat toate regulile epidemiologice impuse de autorități, realitatea a fost alta.

Accesul la Teatrul Verde, acolo unde a avut loc concertul, se face doar cu certificatul de vaccinare sau testul negativ la COVID-19. Cel puţin, așa au anunțat cu câteva zile înainte de eveniment organizatorii.



„Bună ziua! Prezentați, vă rog, biletele și testul. Și un act de identitate. Da, este. Treceți! Distracție plăcută!”



Toți doritorii și-au putut face testul rapid chiar în parc. Pentru a nu admite îmbulzeală, oamenii au fost îndemnaţi să vină cu câteva ore înainte, dar chiar şi aşa, înainte de spectacol, la intrare s-au creat cozi imense. Organizatorii, însă, au declarat că nu vor admite nicio încălcare.



”Noi am respectat toate regulile pe care autoritățile le-au impus. Mă refer la măști, certificatul de vaccinare, testul la COVID. Noi am pus la dispoziție teste rapide gratis pe teritoriul parcului. Noi am cumpărat două mii de teste.”



Promisiune însă a fost încălcată cu jumătate de oră înainte de a se începe concertul. Stocul de teste s-a epuizat rapid, iar organizatorii au admis intrarea pe teritoriu fără a avea testul negativ la COVID-19 sau certificat de imunizare. Și poliția ne-a confirmat acest lucru.



„Domnul, puneți-vă masca. Domnul, masca!”



În timpul concertului, o tânără din Ucraina și-a pierdut cunoștința după ce a consumat alcool care se vindea chiar pe teritoriul teatrului.



„Intoxicație cu alcool. Am cumpărat de la magazinul de aici o sticlă cu coniac. Am băut. Fetei i-a stat rău. Deja de 20 de minute căutăm o ambulanță. Niciun medic pe teritoriu. Nicio ambulanță.”



Chiar dacă numărul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 creşte zilnic, spectatorii susțin că asemenea concerte trebuie organizate.



„- Chișinăul este super. Zivert este super. Toți am venit să privim. Atmosfera este superbă. Totul este bine.

- Dumneavoastră sunteți fără mască și mulți sunt fără, nu vă este frică?

- Noi nu ne temem. Avem testul la COVID. De asta nu retrăim.”



„E prima dată când participăm la un concert în așa format. Cu vaccin este mai în siguranță.”



„Concertele trebuie să fie, dar regulile epidemiologice nimeni nu le-a anulat.”



Oamenii legii susțin că au sesizat autoritățile publice locale pentru a-i retrage licența companiei care a organizat concertul. La fel, cu o atenționare au venit și către conducerea Teatrului Verde, pentru a nu permite organizarea la asemenea evenimente.



„Noi am stabilit că la un moment dat, când s-au terminat testele rapide au permis la mulți oameni să intre fără ca să aibă vreo confirmare, un certificat de imunizare. Acest caz a fost înregistrat și organizatorii vor fi sancționați. Dacă noi astăzi nu vom respecta reguli mai lejere care sunt impuse de către comisie, atunci comisia va pune mai stricte.”, a menționat Oleg Rusu, șef de secție INSP.



Persoanele fizice care încalcă regulile epidemiologice riscă până la cinci mii de lei amendă, iar cele juridice - până la 35 de mii de lei.