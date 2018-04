Au transformat pasiunea într-o afacere. O familie din Cantemir produce uși, ferestre și mobilă

foto: asociatiaclara.ro

Au transformat pasiunea într-o afacere de familie. Aşa au pus pe picioare, în urmă cu 10 ani, soții Lungu din satul Lărguța, raionul Cantemir un atelier de tâmplărie dotat cu utilaj modern.



Veaceslav Lungu a investit toți banii câștigați la muncă peste hotare în lemnărie, meşteşug pe care l-a moştenit încă de la tatăl său. Acum îşi și petrece ziua întreagă în atelier și produce uși, ferestre sau mobilă.



"Aici absolut nu a fost nimic, eu am cumpărat pământ, am cumpărat, am făcut clădirea, s-a investit, cât am muncit șase, șapte ani în Rusia, s-a investit aici. "

Și soția acestuia a învăţat să lucreze cu lemnul şi chiar se descurcă bine. Natalia spune că au făcut economie, ca să poată investi în afacere, a menţionat Veaceslav Lungu, om de afaceri.



"Am început numai cu un utilaj. Pe parcurs acum cumpărat al doilea, pe urmă am luat un credit, am luat al treilea, am din credit, am mai luat vreo patru utilaje", a spus Natalia Lungu, muncitor în tâmplărie.



Mai greu le-a fost să angajeze lucrători. Deşi oferă 10 locuri de muncă, în prezent, nu au niciun angajat în afară de membrii familiei. Unii au renunţat pentru că este o muncă grea. Valeriu Vicol învaţă acum meseria şi speră că va avea un loc de muncă în sat.



"Am mai fost prin alte părți, am mai lucrat peste graniță și mai vrem să stăm pe acasă, să lucrăm la noi, în Moldova", a spus Valerie Vicol, muncitor la tâmplărie.



Pentru a mai reduce din cheltuieli, soţii Lungu aveau nevoie de o hală pentru uscarea lemnului. Aşa că fiica lor, care este studentă la economie a aplicat la concursul

organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova şi a fost printrei cei 10 câștigători ai celei mai recente ediții a granturilor AOAM, dedicate sprijinirii micilor antreprenori. Acum noua hală este în costrucţie, iar până în toamnă va fi gata.



"Am aplicat, am avut norocul să câștig. Am fost șocată, desigur, și tatăl meu la fel. Vor fi ventilatoarele care vor ieși afară, va fi instalat un sistem computerizat care va monitoriza umiditatea", a menţionat Alina Lungu, fiica familiei Lungu.



Costul total al lucrărilor se ridicăla 80 de mii de lei.