Au trăit momente de groază. Casa unei familii cu 2 copii, din Truşeni, mistuită de flăcări. În ajunul sărbătorilor pascale le putem oferi o mână de ajutor

Tragedie pentru o familie din comuna Truşeni, municipiul Chișinău. Cinci membri, inclusiv, doi copii de doar patru şi, respectiv, 10 ani, s-au pomenit cu locuinţa mistuită de flăcări aproape în totalitate. Incendiul violent s-a produs la începutul lunii martie din cauza unei sobe defecte. Disperaţi, oamenii povestesc acum că nenorocirea le-a schimbat brusc viaţa şi că sunt nevoiţi să se adapteze noilor condiţii.

Veronica Madan are 32 de ani, iar împreună cu soţul, cu cei doi copii şi cu mama ei locuiesc în comuna Truşeni. Cu lacrimi în ochi, femeia povesteşte că în 3 martie un incendiu i-a mistuit casa părintească. Nenorocirea s-a produs în timp ce femeia era în drum spre magazin după pâine.

'' - M-a sunat şi am rupt-o de fugă. Îmi făceam griji de feciorul cel mai mic, mama, să nu li se întâmple ceva.

- Când aţi venit acasă ce aţi văzut?

- Pompierii, salvarea, mama plângea, vecinii au sărit în ajutor. Patul a ars, caloriferele, dulapul, draperiile, podul de sus, totul este ars'', a povestit Veronica Madan.

Veronica Madan este femeie de serviciu la şcoala din Truşeni, iar soţul acesteia e lemnar. Chiar şi aşa, banii pe care îi primesc pentru munca lor nu le ajung pentru a o lua de la capăt.

''Eu primesc patru mii de lei, dar îmi mai opreşte din salariu şi am 3450 de lei. Soţul este lemnar şi are câte 500 de lei pe zi. Satul ne-a dat ajutor, cineva ne-a dat un pat, alTcineva prosoape, părintele Andrei, primul a sărit la ajutor. De sărbători... cu ce aveam, cu aceea o să întâlnim Paştele, nu ştiu...'', a spus femeia.

Mama femeii care era acasă în timp ce focul a izbucnit, povesteşte cu groază despre momentele trăite: ''Făceam prăjituri şi cum stăteam aşa, s-a auzit sus trosnete. Când m-am uitat, aici ardea tot. Podul s-a aprins tot, am început a ţipa şi băieţelul tot ţipa, au venit vecinii în ajutor. Le-am spus să strice geamurile numai să stingă să nu ardă acoperişul. Am muncit o viaţă întreagă, am strâns, am agonisit şi la urmă... într-o bătaie de palmă s-a dus tot, tot''.

Acum, cei cinci membri ai familiei se înghesuie într-o cameră care a mai fost salvată de flăcări.

''Ne culcăm şi ne uităm în fum, în arsură. Ne sculăm, ne gândim ce să mai facem. Acum este scump tot. O viaţă am muncit şi o viaţă am strâns, dar să le strâng acum aşa deodată nu am cum, nu ai cum să faci. Chiar şi un sac de ciment, totul este scump. Pensia mea este de 1700 de lei...'', a spus Liuba Madan.

Cei care în ajunul sărbătorilor pascale vor să facă o faptă bună şi să întindă o mână de ajutor acestei familii, o pot contacta pe Veronica Madan la numărul de telefon 060 172 494. De asemenea, oamenii care vor să doneze bani, o pot face în contul de mai jos:

CONT BANCAR



MOLDINDCONBANK



5188 9403 0189 9530