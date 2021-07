S-au îndrăgostit unul de altul, s-au căsătorit şi au trăit jumătate de secol împreună. Peste 50 de cupluri din Chişinău şi-au sărbătorit nunţile de aur şi de diamant. Ele spun că secretul unei căsătorii durabile este respectul unul faţă de altul, răbdarea şi dragostea. Primăria municipiului Chişinău a organizat un eveniment festiv în cinstea lor.Soţii Victor şi Valentina Rabii sunt împreună de mai bine de jumătate de secol. Cea mai mare bogăţie a lor sunt cei doi copii, trei nepoţi şi un strănepot.''Ne-au cunoscut în oraşul Leningrad. Eu eram marinar şi ne-am întâlnit cu doamna la un dans. Ne-am îndrăgostit. Noi ne-am căsătorit în Leningrad, 20 de ani am trăit în Murmansk şi am venit la Chişinău.''Valentina spune că şi peste ani ţine minte ziua când a venit în Moldova alături de soţul său.''Asta a fost în luna octombrie şi ne-am cazat în apartamentul pe care l-am primit. Apoi m-am angajat la fabrica de dulciuri ''Bucuria''.Lidia şi Valentin Maslov se cunosc de pe băncile şcoli. Ziua în care şi-au unit destinele pentru soţi este una specială.''Ne-am căsătorit în 13 martie, nimeni nu vroiau să se căsătorească în această zi. Nimeni nu credea în această dată. Noi am fost prima pereche de soţi care ne-am căsătorit în 13 martie.''De 50 de ani merg unul lângă altul și ţinându-se de mână soţii Corcenschi.”Viaţa este viaţă. Cel mai interesant este că generaţia noastră ne-am căsătorit pe timpul când era o putere, copii s-au născut pe vremea unei altei puteri, iar acum trăim cu o altă putere. Noi am trăit vremuri frumoase.””Dacă până acum suntem împreună, totul este bine. În viaţa de familie cel mai important lucru este să ai răbdare, să înţelegi unul pe celălalt şi desigur să ştii să ierţi.”Cele peste 50 de cupluri au fost felicitate şi au primit câte o mie de lei din partea Primăriei.”Este o activitate devenită deja tradiţie. Un eveniment care este marcat deobicei lunar de Primăria Municipiului Chişinău pentru cele mai longevive cupluri. Am creat şi atmosfera anilor 60 când şi-au marcat acea zi a căsătoriei. Am invitat circa 130 de cupluri.”În faţa celor mai longevive cupluri din Chişinău au cântat mai artişti, printre care Corina Ţepeş, Costi Burlacu și Constantin Moscovici.