Au stat în rând degeaba, la maratonul de vaccinare: Oameni doreau să se imunizeze cu serul Pfizer

În cea de-a treia zi şi ultima a maratonului de vaccinare organizat de Universitatea de Medicină, cozile nu au mai fost atât de mari, pentru că nu se mai făceau imunizări cu Pfizer. Cu toate acestea, zeci de oameni, înarmaţi cu speranţă, au stat în rând ore bune pentru a primi serul dorit. Şi asta chiar dacă organizatorii evenimentului au anunţat că vaccinul nu mai este disponibil.Cei care au aşteptat de dimineaţă pentru a se putea imuniza cu Pfizer au rămas dezamăgiţi. Ei spun că nimeni nu i-ar fi anunţat despre epuizarea stocului."De la 7:30 stau, mai am o prietenă cu copil mic şi s-a dus acasă, dar o să vină. Nu este corect aşa, stăm şi nici o informaţie.""De la jumătate la nouă aştept, am câteva ore. Eu nu ştiu cât o să pot aştepta. Am venit cu greu, venit cu cârje. Eu am vrut să mă vaccinez cu Pfizer, căci am multe boli.""Au spus că nu este. Aştept să spună precis, oamenii tot aşteaptă. - Dar în cazul că nu va fi Pfizer, ce veţi face? - Aşteptăm. ""Din reprezentanţi nimeni nu a ieşit, doar voluntarii. Aceasta este ultima speranţă la noi."Chiar dacă organizatorii maratonului în repetate rânduri au anunţat oamenii, că stocul de Pfizer este epuizat, aceştia au continuat să aştepte.Unii au spus că dacă serul Pfizer nu va mai fi disponibil, nu se vor vaccina."- Dacă nu vor mai fi doze de Pfizer sau Sputnik V, veţi alege alt vaccin? - Cred că nu."Pentru mulţi, însă, nu a contat tipul vaccinului."Sunt bucuroasă că lumea a decis că este importantă vaccinarea. Nu prea înţeleg de ce anume Pfizer, consider că toate sunt bune. "Rectorul Universităţii de Medicină, Emil Ceban susţine că nu s-au aşteptat la asemenea avalanşă de oameni la maraton.''Nu ne-am aşteptat să avem atâta lume. Am avut studenţi şi de la Străşeni şi de la Călăraşi şi de la Cahul. Am avut studenţi de la Universitatea de Stat, de la Universitatea Tehnică, Colegiul de medicină.''În cadrul acţiunii au fost antrenaţi peste 500 de angajaţi de la Universitatea de medicină, studenţi rezidenţi şi voluntari.