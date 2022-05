Au simțit pe propria piele cum e să fii pompier. Zeci de adolescenți din țară au participat la Şcoala Securității organizată de IGSU

Au simțit pe propria piele cum e să fii pompier. Vorbim despre zeci de adolescenți din toată țara, care au participat la Şcoala Securității organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ei au învățat cum trebuie să reacţioneze corect în cazul diferitor situații de risc. Prima probă la care au fost supuși tinerii a fost cea de-a îmbrăca într-un timp record echipamentul unui pompier.

Echipa ”Sparta” a fost cea care a spart gheața și a învins alte patru grupuri.

"Suntem siguri că suntem pe primul loc și asta face să ne bucure. Suntem pe primul loc și asta ne dă putere", a spus un adolescent.

"Este o experiență pentru noi. Suntem pentru prima dată aici, dar suntem cu niște emoții de neredat. Vă spun că trăiesc împreună cu ei aceleași emoții. Sperăm să câștigăm", a spus un alt participant.

La Şcoala Securităţii s-au înscris în acest an peste 1000 de copii. Participanţii au avut de parcurs opt probe. Ei spun că abia acum au înțeles cât de grea este munca unui pompier.

"- Am foarte multe emoții, pentru că trebuie să ții cont de toate elementele ca să le îmbraci repejor și cu succes am făcut aceasta.

- Este greu?

- Nu chiar greu, dar trebuie să ții minte ca să faci totul corect și să nu scapi vreun detaliu"



"Acum am înțeles cât este de grea această meserie și o apreciez la un nivel mult mai mare. Dacă înainte mi se părea ”Ei, pompier. Ce poate să facă? Stinge un foc”. Acum, cred că, stresul și orice e foarte dificil", a spus o adolescentă.



Potrivit IGSU, competiţia are scopul de a consolida spiritul de echipă al copiilor şi de a-i face să identifice, de unii singuri, cele mai bune soluţii în situaţii de risc.

"Este o activitate unde copiii vor socializa fără telefoane mobile. În același timp, ei vor avea posibilitatea să învețe anumite deprinderi de viață. Copiii vor învăța alți copii cum să se protejeze, cum să acționeze într-o situație sau alta", a declarat Alexandru Oprea, șeful IGSU.



Școala Securității este organizată din 2017, însă din cauza pandemiei a fost pe pauză timp de doi ani.