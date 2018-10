Au sărbătorit Ziua Orașului într-un mod mai deosebit. Mai mulți motocicliști și-au scos din garaj bijuteriile pe două roți și au organizat o mică expoziție

Motocicliștii au sărbătorit Ziua Orașului într-un mod mai deosebit. Aceștia și-au scos din garaj bijuteriile pe două roți și au organizat o mică expoziție în centrul Capitalei.



Oamenii care s-au apropiat să vadă motoarele îndeaproape, au rămas impresionați. Unii spun că ar fi gata să dea și zeci de mii de euro pentru aşa bijuterii.



”- Cum vi se par motocicletele ? - Frumoase. - Cât ați fi gata sa dați pentru o asemenea bijuterie? - Ca să-mi cumpăr ? vreo 36 de mii de euro.”



”- Care vă place cel mai mult? - Toate-s frumoase.”



Şi cei mici au fost foarte interesați de motociclete.



”Pe motocicletă este foarte interesant. Aș vrea să am și eu una. - Care e cea mai frumoasă? - Prima, pentru că are o formă mai deosebită.”



Valeriu Erhan este cel mai în vârstă participant la parada motocicletelor. El e pasionat de moroare încă din tinerețe și a parcurs sute de mii de kilometri pe doua roți.



”Încă eram student cînd mergeam cu ”Java”. Deja după anii 2000 încoace mai ieșeam cu prietenii, cu colegii și mi-au trezit iar pasiunea și am făcut comandă de această motocicletă”, a spus Valeriu Erhan, motociclist.



Motocicliștii spun că au ieșit nu doar să se laude cu ce au mai frumos, dar și să-i încurajeze pe alţii să le urmeze hobby-ul.



”De fiecare dată am transmis oamenilor că viața pe motocicletă e frumoasă. În special pentru cei care nu fac sport, sau se droghează noi îi convingem că viața pe motocicletă e cea mai frumoasă”, a zis Serghei Rapcea, motociclist .



La expoziție au participat 12 membri ai unui club de motocicliști din Capitală. La finalul evenimentului, ei au plecat din Piața Marii Adunări Naționale într-un tur al orașului.