Au sărbătorit cu mătura sau cu sapa în mână. 8 martie este o zi obişnuită pentru femeile de la sate, care sunt convinse că o zi de primăvară hrăneşte un an întreg. În schimb, unii bărbaţi au marcat sărbătoarea, ca la carte, la crâşma din sat, unde au închinat un pahar de tărie în sănătatea femeilor dragi.De dimineaţă, crâşma din centru a fost cel mai aglomerat loc din comuna Geamăna, raionul Anenii Noi."- Mulţi ani, să fie sănătoase să poată lucra.- Dar pentru ce?- Să ne întreţinem că suntem bătrâni.- Dar nu bărbaţii ar trebui să lucreze?- Bărbaţii sunt la pensie.""- Sănătate şi bucurie, să poarte cinste la copii. Trebuie de stimat soţiile, asta e clar."" - Pe lângă dânsele, şi noi sărbătorim.- Cum?- Iaca am venit şi am luat o bere, o să stăm la masă şi asta e toată sărbătoarea."Unii bărbaţi au încercat să fie romantici."- Clava, ieşi până afară!- Da, da!"Alexei Dorfman i-a adus soţiei o floare." Scumpa mea soţie, eu te felicit cu ziua de 8 martie, îţi doresc sănătate şi mulţi, mulţi ani înainte şi un cadou. O floricică, un cadou şi o pupă.- Mulţumesc mult, scumpule soţ."Gestul soţului a emoţionat-o până la lacrimi pe femeie."E plăcut. Eu cred că e o bucurie cu lacrimi. Băieţii vin ne felicită, nurorile, nepoţeii. Lacrimile sunt de fericire.”"Femeia te...nici nu am cuvinte, te linişteşte când trebuie, te ajută, te iubeşte, te susţine. Fără femei nu se poate, nu nu se poate, femeile mereu sunt la îndemână."Gospodinele din sat au profitat de timpul frumos pentru a munci pe câmp."Este o vorbă, dacă nu lucrezi, nu mănânci. Noi lucrăm şi nu ne ajunge, dar dacă om mai sta.""Mai lucrăm că e primăvară şi avem de lucru. Prin jurul casei, mai strângem frunzele, mai dezbatem florile. După asta o să facem vreo doi frigărui.""În grădină sau pe deal, acolo e SPA a noastră. Noi suntem femei şi trebuie să ţinem casa."Alţii au mers la mormântul mamelor să le ducă o floare."Mama, iaca, m-ai crescut şi am venit la matale, azi de ziua femeiei. Ţărnă uşoară.""Avem stimă de părinţi că ne-au crescut, trebuie să venim, azi chiar e ziua lui tata, de 8 martie."În comuna Geamăna locuiesc peste 1500 de femei.