Au ridicat publicul în picioare. Concert GRANDIOS, organizat de cunoscutul naist Constantin Moscovici

Melodiile la nai, interpretate de cunoscutul compozitor Constantin Moscovici, au uns aseară sufletele a sute de spectatori la Teatrul Verde din Chişinău. Interpretul a organizat un concert grandios cu participarea artiştilor din străinătate. Constantin Moscovici a început concertul cu îndrăgita piesă "Păstorul singuratic", scrisă de James Last.

Naistul a ieşit pe scenă desculț.



Alături de Constantin Moscovici, pe scenă au evoluat artişti din Ucraina, Azerbaidjan, Belarus, Cehia şi Kazahstan.



"Tot ce am interpretat sunt creaţiile mele, dar am arătat, în paralel, şi instrumentele kazahe", a spus interpretul din Kazahstan.



Iar interpretul din Azerbaidjan a ieşit pe scenă cu un vechi instrument, numit balaban. Invitatul special al evenimentului a fost faimosul tenor italian Alessandro Safina, care a venit să-i bucure pe moldoveni, chiar dacă avea probleme de sănătate.



Constantin Moscovici susţne că pregătirea concertului a durat aproape un an.



"Mesajul meu a fost de fapt pentru toată lumea, deci trebuie sa trăim în pace, trebuie sa fim mult mai toleranţi şi trebuie să fim primitori de darurile pe care ni le oferă Dumnezeu", a spus Constantin Moscovici.



"Muzica instrumentală contează foarte mult. Este o alinare a sufletului."



"Nu am fost aici mai mulți ani, sunt încântată de oamenii din oraș și concertul este minunat."



"Îi mulţumim mult domnului Constantin Moscovici - mândria ţării noastre, şi acelor oaspeţi ce ne-au făcut cunoştinţă cu minunatele instrumente de suflet."



Publicul a rămas încântat de spectacol și i-a aplaudat pe muzicieni în picioare.