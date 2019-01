AU REVENIT ACASĂ! Locatarii din apartamentele distruse de Explozia din Râșcani au primit cheile

Au revenit acasă, cuprinşi de emoţii. Este vorba despre locatarii din opt apartamente din blocul de pe bulevardul Moscova, care a fost distrus, în luna octombrie, de o explozie. Oamenii şi-au adus în apartamente lucrurile care au mai putut fi salvate şi spun că, sunt bucuroşi că pot reveni în casele lor. Încă doi proprietari urmează să primească cheile de la apartamente săptămâna viitoare.



Ludmila Goncear a locuit în acest apartament timp de 30 de ani. În urma deflagraţiei, acesta a fost grav avariat.



"Nu era perete, întreg, nu era deloc. În acest perete erau două uşi de metal. Niciuna nu a rămas după explozie. Mai mult, şi jumătate din acest perete tot nu era. După el stă cada nouă, cea veche tot era distrusă", a declarat Ludmila Goncear, locatară.



Femeia şi-a adus deja câteva lucruri, care spune ea, sunt cele mai de preţ.



"Pianul şi cărţile au fost cele mai scumpe pentru mine."



Cu ochii în lacrimi a păşi în apartament şi această femeie, care este prietenă cu Olga şi fiul ei, care şi-au pierdut viaţa în urma exploziei.



" - Cu ce emoţii aţi intrat în apartament?

- Cu o durere în inimă şi am văzut pereţii goi. Tot ce vedeţi a fost construit din nou, aproape tot. A rămas numai uşa din baie. Bineînţeles că suntem mulţumiţi pentru ceea ce s-a făcut.



Pentru a repara apartamentele, muncitorii au muncit practic zi de zi, timp de câteva luni. Acum, specialiştii spun că locuinţele sunt sigure.



"Este cu mult mai uşor să faci o construcţie nouă, decât să faci reparaţia sau consolidarea, sau după ceea ce a fost ceea ce a fost aici. A fost foarte greu, pentru că nu am avut toate condiţiile necesare, dar, reieşind din toate imposibilităţile, noi am făcut posibilul", a declarat Vladimir Tonu, directorul întreprinderii de construcţii.



Înainte de locatari, în apartamente a intrat primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, pentru a vedea cum au fost făcute lucrările de reparaţie. Până a ajunge în locuinţe, edilul interimar a avut un incident - liftul, nou instalat, s-a blocat. Din fericire, în câteva minute, problema a fost rezolvată.



"- Aţi văzut că o dată am vrut şi noi să arătăm să suntem....

- Eu până nu testez, nimic nu lucrează."



Viceprimarul Capitalei a dat asigurări că, specialiştii vor monitoriza cum funcţionează ascensorul.



"Încă pe parcurs de o lună vor urmări, în regim de testare, ca să nu mai fie unele probleme", a menționat Nistor Grozavu, viceprimarul Capitalei.



Potrivit autorităţilor municipale, fiecare apartament a fost reparat, la cheie, după solicitările proprietarilor.



"Astfel încât fiecare proprietar să poată să îşi ia mobila şi să se mute, să nu mai trebuiască să ia împrumuturi sau să stea încă trei luni de zile în chirie, până îşi face singur reparaţia", a declarat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



De asemenea, a fost reparată şi scara blocului, dar şi unul dintre lifturi a fost înlocuit. Costul tuturor lucrărilor a ajuns la aproape zece milioane de lei.

Amintim că, în luna octombrie, o explozie a zguduit blocul de 21 de etaje. În urma deflagraţiei, patru persoane, printre care şi un copil şi-au pierdut viaţa. Specialiştii spun că tragedia a fost provocată de o scurgere de la o butelie de gaz, instalată ilegal.