Au reușit să-i emoționeze pe jurați. Un cuplu de dansatori din Rusia a câștigat Campionatul Mondial de Tango

Un cuplu sportiv de dansatori din Rusia a câștigat Campionatul Mondial de Tango, care a avut loc în în patria acestui dans, Argentina. Aceștia au bătut în finala de la Buenos Aires alte 19 perechi din toate colțurile lumii.



Sagdiana Hamzina și Dmitri Vasin au evoluat sub cunoscuta piesă de tango "Los Mareados" și au reușit să-i emoționeze pe jurați cu o coregrafie care cuprinde mișcări din balet și acrobație.



"Suntem foarte fericiți că am învins. Vin deja de șapte ani la acest campionat, dintre care ultimii trei cu Sagdiana, cărei vreau să-i mulțumesc pentru acest succes. - Credeți în voi, în inimile voastre și în tangou", a menţionat Dmitri Vasin, campion mondial la tango.



Învingătorii au fost premiaţi cu 2.650 de dolari, bilete de zbor acasă și șansa să reprezinte tangoul în cadrul unui turneu în Japonia. Competiția din acest an a reunit peste 700 de dansatori din 31 de țări.

Tangoul a apărut în secolul al XIX-lea în Argentina. La început, dansul era popular în bordelurile din Buenos Aires. Cu timpul, acesta a devenit unul dintre cele mai populare dansuri ale lumii și este o definiție a senzualității.