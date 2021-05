Au renunţat la zilele libere pentru a se implica în procesul de imunizare. Peste 100 de cadre medicale fac voluntariat la Maratonul de Vaccinare

Tatiana Harghel a lucrat la Centrul COVID de la Moldexpo, apoi a condus Departamentul COVID de la "Sfânta Treime". Când pandemia a scăzut din intensitate şi medicii au putut să-şi mai tragă sufletul, Tatiana Harghel a ales să se implice în procesul de imunizare."Văzând în faţă atât de multă lume suferindă, atât de mult necaz, oameni care nu se întâlnesc unul cu altul, oameni care decedează deşi sunt tineri, fără comorbidităţi, am hotărât să-mi duc până la capăt misiunea şi o să particip până la capăt, şi la imunizare", a spus Tatiana Harghel, şef Departament Terapie Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime".De la debutul maratonului, Tatiana Harghel a fost prezentă la Palatul Republicii: "Desigur, facem voluntariat şi astăzi, şi mâine, până la final. Ieri am plecat acasă la ora 22. Astăzi şi mâine rămânem până la ultima persoană care vine să se vaccineze."Elena Bivol e şi ea mereu la datorie: "Până acum am lucrat, am ajutat pacienţi în stare foarte gravă, care erau bolnavi de COVID. Acum este primul moment când noi avem şansa de a preveni această pandemie, nu doar de a lupta cu complicaţiile. Ne dorim să ajungem cu toţii la normalitate prin oprirea pandemiei. Este dificil, dar rezistăm."Misiune importantă au şi asistentele medicale care par să nu obosească niciodată."Tare ne-am bucurat că a fost atât de multă lume şi atâţia s-au vaccinat. Cât trebuie, atât lucrăm. Noi suntem lucrători medicali şi cât a fost pandemia, lucrat câte 24 de ore. Cât trebuie, atât rezistăm", a spus Liudmila Negară, asistent superior.Nici medicii rezidenţi nu au putut rămâne indiferenţi."Ar fi trebuit să avem zi liberă, dar noi am vrut să venim aici, să susţinem lumea, să ajutăm cumva prin participare şi prin prezenţa noastră aici", a precizat Elena savin, medic rezident."Noi suntem aici de la 9 dimineaţa şi stăm până la 22. - Foarte multe ore. Cum rezistaţi? - Este serviciul nostru, datoria şi obligaţia noastră", a spus Tatiana Stoian, medic rezident.