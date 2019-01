Au renunţat la gălăgia din oraş: De Revelion, pensiunile din ţară au fost arhipline

De Revelion, pensiunile din ţară au fost arhipline. Zeci de oameni au renunţat la gălăgia din oraş şi s-au distrat în noaptea dintre ani într-un loc pitoresc. Administratorii au pregătit pentru aceştia un program special şi bucate alese, iar buna dispoziţie a fost asigurată de urători şi mai mulţi artişti. De dimineaţa, cei cazaţi la pensiuni au fost semănaţi de copiii din sat, pentru a avea un an nou bogat şi belşug în toate.



La o pensiune din Orhei am întâlnit un grup de 35 de turişti din Polonia. Ei au venit în Moldova acum trei zile special pentru Anul Nou.



"La voi este foarte frumos, aveţi dealuri frumoase, râuri, mănăstiri şi oameni minunaţi. Am mâncat mămăligă şi alte bucate gustoase, dar nu ştiu cum se numesc. Mi-au plăcut mult."



Pentru aceşti turişti polonezi este deja al treilea Revelion pe care îl sărbătoresc în ţara noastră.



"Acest fel de mâncare este foarte gustos. "Cuşma lui Guguţă", aşa le voi spune tuturor prietenilor din Polonia şi vom găti şi noi această prăjitură."



Administraţia pensiunii a pregătit un program special pentru fiecare zi. Turiştii au încercat să împletească sarmale şi au copt plăcinte.



"Le-am copt plăcinte, i-am aşteptat, am făcut împreună plăcintele la cuptor. Ne-am străduit să le facem câte un obicei sau să facem mâncare, sau să facem o excursie. Am făcut mămăliga, ei au participat. Cu copiii am copt cozonaci de Revelion", a spus administratorul unei pensiuni, Olesea Cojocaru.



În pensiuni s-au cazat în aceste zile şi mulţi moldoveni.



"Am ales să sărbătorim aici deoarece ne place foarte mult atmosfera. Aici ne simţim mai liber, mai uşor, cu prietenii împreună."



"Cu familia am venit de Revelion , cu copiii, cu fratele. Am ales să venim aici pentru că ştim că şi ă Moldova sunt locuri frumoase, să petrecem la noi în ţară."



Pentru o noapte de Revelion la o pensiune, oamenii au achitat până la 2000 de lei de persoană. Preţul include cazarea, masa de sărbătoare, micul dejun şi programul artistic.