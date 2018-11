AU REFUZAT decolarea din cauza unui fruct. Ce s-a întâmplat la bordul unui avion din Sumatra

Pasagerii care s-au îmbarcat luni în cursa Sriwijaya Air din Bengkulu, pe insula Sumatra, către Jakarta au fost întâmpinaţi de un miros puternic, ce se datora unui fruct cu miros specific - "durian".

Unul dintre aceştia a avut curaj să discute situaţia cu echipajul, a relatat cotidianul Kompas.



"Mirosul devenise mai înţepător, iar în plus, aerul condiţionat nu era pornit, aşa că am chemat o însoţitoare de zbor care mi-a dat să completez un formular", a scris pe Facebook Amir Zidane, un cântăreţ care se afla la bord.



Potrivit lui Zidane, un membru al echipajului i-a spus că mirosul va dispărea odată ce avionul va fi în aer.



"Aşa că am strigat la ceilalţi pasageri, 'Vreţi să zburaţi cu acest avion?', iar ei au răspuns 'Nu''', a povestit acesta.

Ulterior pasagerii au forţat ieşirea din aeronavă, unii fiind pe punctul de a provoca o altercaţie cu echipajul. În cele din urmă, echipajul a cedat şi a debarcat bagajul cu probleme.Managerul companiei Sriwijaya Air, Abdul Rahim, că fructul a fost ambalat corespunzător, potrivit procedurii, dar că, probabil, au rămas nişte resturi care au provocat mirosul din compartiment.Directorul aeroportului din Bengkulu, Anies Wardhana, a spus că nu există nicio reglementare care să interzică companiilor aeriene să transporte fructe de durian în cală, dar că autorităţile sunt dispuse să revizuiască reglementările pentru confortul pasagerilor."Ministrul Transporturilor va reevalua reglementările în zilele care urmează", a spus Wardhana, potrivit Kompas.