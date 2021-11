Au rămas fără locuințe, dar și fără bani. Drama a 25 de locuitori ai Capitalei care au investit mii de euro în apartamente

Au plătit zeci de mii de euro pentru un apartament, dar nu şi-au mai văzut nici locuinţele, nici banii. Este drama a 25 de locuitori ai Capitalei. Oamenii spun că, deşi au primit bonuri de plată atunci când au achitat o parte din costul locuinţelor, atunci când au mers să-şi perfecteze actele, reprezentanţii companiei de construcţii le-au spus că banii nu au ajuns în conturile lor.

Între timp, şi magistraţii Curţii de Apel Chişinău au stabilit că bonurile nu pot fi considerate drept o dovadă de plată. Printre păgubaşi este şi Luca Schivu, care după ani buni de muncă în străinătate, şi-a investit banii într-un apartament din carierul Poşta Veche, unde însă nu poate intra.



"Este pusă pază la apartament din către companie. De fiecare dată când mă duc trebuie să rup pentru că este sigilat, după asta ei vin şi o pun la loc. Acum eu pot intra acolo doar cu acordul pazei."a spus Luca Schivu, investitor.



Bărbatul s-a adresat în instanţă. Judecătoria Chişinău cu sediul în sectorul Centru i-a dat câştig de cauză. Astfel, compania de construcţie a fost obligată să-i recunoască drepturile de proprietar. Reprezentanţii firmei au atacat decizia la Curtea de Apel Chişinău, iar magistraţii au stabilit că bonul fiscal nu serveşte o dovadă a plăţii.



"Eu le-am arătat bonul de plată şi mi s-a spus că aşa bon se poate face la orice oprire. Reiese că contabila a lucrat toată ziua, a strâns bani şi seara a băgat banii în buzunar şi a plecat acasă, fără ca să-i înregistreze în contabilitatea firmei.", a mai spus bărbatul.



Luca Schivu s-a adresat şi la Curtea Supremă de Justiţiei, unde, astăzi, este programată o şedinţă de judecată. Avocatul Alexandru Mărgineanu reprezintă în instanţă 25 de oameni păgubiţi de compania de construcţii. Apărătorul crede că se încearcă muşamalizarea cazului.



"Eu am prezentat actul de anulare a cecului şi eu consider că controlul a fost făcut la comandă, Inspectoratul Fiscal a închis ochii la mari abateri efectuate de către SRL Elat Neocons. " În funcţie de decizia Curţii Supreme de Justiţie dacă statul Republica Moldova este un stat de drept sau este un stat unde legislaţia nu are nicio valoare.", a declarat Alexandru Mărgineanu, avocat.



În acest caz a fost sesizată şi Procuratura Generală. Ofiţerul de presă al instituţiei ne-a spus că, în prezent, continuă urmărirea penală, iniţiată anterior.

Administratorul companiei de construcţii nu a răspuns la apelurile noastre pentru a ne oferi o reacţie. Am încercat să aflăm de la Inspectoratul Fiscal de Stat dacă firma avea înregistrat un aparat de casă, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon.