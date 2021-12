Au rămas fără bani și fără lemne. Mai mulți localnici din Leova au avut de pătimit de pe urma unui escroc

Cinci familii din raionul Leova au rămas fără patru mii de lei după ce i-au transferat banii unui vânzător de lemne, cu condiţia ca acesta să le aducă acasă.

Oamenii au găsit anunțul individului pe internet, iar când l-au contactat, acesta le-a cerut să îi transfere un avans, întrucât nu ar avea bani de combustibil.



”Noi ne-am adresat la el şi ne-a spus că are lemne, lemne de adus acasă. Noi ne-am înţeles, ne-am adunat câteva familii pentru 20 de metri cubi de lemne, iar el ne-a spus că maşina taman are 20 metri cubi. Dar, va trebui să plătim avansul.”



Femeia spune că, deşi bărbatul i-a trimis poză cu buletinul de identitate, acesta oricum a dispărut şi chiar le-a spus că nu vor putea demonstra escrocheria.



”A dispărut pentru două zile, iar apoi soţul a vorbit cu el şi i-a spus să nu ne facem griji, că el încarcă lemnele. Peste încă o zi, miercuri, el a spus că abia ieri a venit din Germania şi că nimeni nu i-a transferat banii.”



Femeia s-a adresat şi la Inspectoratul de Poliţie din Edineţ, unde îşi are reşedinţa bărbatul. Oamenii legii spun că bărbatul are antecedente penale.



”Cazul a fost înregistrat la Inspectoratul de poliţie din Edineţ. Este vorba despre un bărbat care a mai fost anterior judecat pentru acţiuni similare. Poliţiştii întreprind măsuri pentru întreprinderea tuturor circumstanţelor. ”, a confirmat Svetlana Talpă, ofiţer de presă IP Edineţ.



Potrivit poliţiştilor, astfel de escrocherii sunt înregistrate în fiecare an. Infractorii plasează pe internet anunţuri, iar după ce victimele transferă banii, aceştia dispar şi nu mai răspund la apeluri şi la mesaje.