Au rămas fără apă la robinet. Locuitorii din Piatra Albă nu au apă de o săptămână

foto: publika.md

De aproape o săptămână, locuitorii din comuna Piatra Albă, raionul Ialoveni, nu au apă la robinet, deşi majoritatea îşi achită facturile la timp. Pompa care alimentează satul s-a defectat, aşa că oamenii sunt nevoiţi să cumpere apă de la magazin, sau să o care din satele vecine.



"- Asta nici nu se discută dacă e de la calonca fierbinte, da asta iată.."



Ecaterina Cuciuc spune că fără apă se descurcă greu. Femeia o aduce, de câteva ori pe zi de la un izvor din comuna Mileştii Mici.



"Principalul pentru un om ce-i, apa. Apa şi mâncarea ca să supravieţuieşti. Uitaţi-vă de când apa nu-i, vedeţi ce fac eu? O încălzesc aici la gaz că am pus oleacă de gel, o încălzesc, spăl aici şi le descurc."



În satul în care locuiesc în jur de 900 de oameni, sunt doar trei fântâni, dar apa nu corespunde normelor sanitare.



"Vedeţi cum este? Îţi este frică să te speli chiar şi pe faţă."



"Iată ce apă avem în fântânile noastre. Mi-a cărat-o fiul meu pentru a o putea folosi în scopuri tehnice."



Cel mai greu se descurcă angajatele de la grădiniţa din localitate, care folosesc de câteva zile apă adusă cu o cisternă.



"E clar că înăuntru avem de făcut mâncare la copilaşi, de spălat, de făcut curat, viceele de spălat. Ne descurcăm, ne vine greu. Ne ajunge pe două zile pe urmă iarăşi ne aduce din nou."



Vânzătoarea de la magazinul din sat spune că în ultimele zile a vândut mai multă apă îmbuteliată.



"Era jumătate de magazin, marţi şefa noastră a adus apă şi de 6 litri şi de 9 litri şi de 3, uitaţi-vă azi am numai 3 bidoane de 3 litri. Nu am apă să fac măcar un ceai."



Oamenii dau vina pe agentul economic care gestionează apeductul. Reprezentantul acestuia ne-a spus că sistemul este vechi şi că nu sunt bani pentru schimbarea acestuia.



"Conducta noastră de apă e din anii 60, pe lângă asta s-a dus pompa fiind că apa la noi e calcaroasă, e cu calcar."



Primarul localităţii nu a fost de găsit pentru a oferi un comentariu. Totuşi, responsabilii dau asigurări că pompa va fi reparată astfel încât, localitatea să fie reconectată la apă chiar mâine.