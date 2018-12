Au pus mână de la mână şi au cumpărat daruri pentru o familie numeroasă şi o şcoală internat. Gestul admirabil făcut de carabinierii moldoveni

Au pus mână de la mână pentru a aduce zâmbete pe faţa copiilor. Este vorba despre ofițerii de la Inspectoratul General de Carabinieri, care și-au propus ca în acest an să ofere daruri în ajun de Anul Nou. Aceștia au colectat bani, iar din suma adunată au cumpărat cadouri. Carabinierii, care pentru o zi au devenit și Moși Crăciun, au mers cu darurile la o familie numeroasă și la o școală internat.

"Vrem să oferim în dar o mașină de spălat automată și gospodinei un aparat care o să-i prindă foarte bine la bucătărie și bravii noștri militari o să le ofere celor mici un cadou dulce."



"De mașină de spălat chiar avem nevoie, pentru că a noastră are deja nouă ani și s-a stricat și ce este mai ușor pentru o mamă când le-a pus în mașină și s-au spălat și ai grijă de copii", a spus Veronica Platon, beneficiară.



Familia Platon din satul Iordanovca, raionul Basarabeasca, este formată din opt membri. Soții au șase copii, iar acum sunt în așteptarea celui de-al șaptelea. Tatăl este pompier, iar din salariul său de aproape cinci mii de lei este întreținută întreaga familie.



"Cineva socoate că nouă ne ajunge, dar eu nu cred că acești bani ne ajung. Fiindcă orice copil cu cât mai mare crește ... dar acum ei sunt în perioada de creștere, încălțămintea în fiecare an trebuie s-o schimbăm", a spus Ion Platon, beneficiar.



Cei șase copii au primit în dar multe dulciuri.



"Îmi place că ați adus multe dulciuri și că pe mămica și pe tăticu i-ați ajutat. Îmi doresc foarte mult să mai avem ajutor", a spus o femeie.



"În preajma sărbătorilor de anul nou am decis să facem un gest de caritate. Important este gestul și bucuria copiilor", a spus Ion Armanu, locotenent - colonel.



Impresionați de gestul carabinierilor, copiii au cântat un colind în semn de mulțumire.



Mașina carabinierilor, plină cu daruri, a ajuns și la Ceadâr-Lunga. Acolo, peste 50 de copii de la școala-internat au primit cadouri.



"Pentru noi este o adevărată surpriză. Ne bucură faptul că au venit oaspeți. Mulțumim că vă gândiți la noi. Oamenii care vin la noi dăruiesc căldură", a spus o femeie.



"Mulțumim! Cadourile sunt foarte bune. Suntem foarte bucuroși că au venit la noi", a spus un bărbat.