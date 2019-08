Au pus mână de la mână. Oamenii din Costești au amenajat un parc cu amfiteatru

Satul Costeşti din raionul Ialoveni este una din puţinele localităţi rurale din ţară care are un loc de agrement în aer liber. Asta datorită unui grup de tineri activi şi ai unui consătean plecat de mulţi peste hotare, care au adunat fonduri pentru amenajarea unui parc cu amfiteatru unde duminica vor fi proiectate filme şi organizate activităţi culturale.

Inagurarea a avut loc cu mare fast. Localnicii s-au bucurat, iar copiii s-au dat în leagăne şi au primit îngheţată gratuit.



Parcul a fost amenajat în spatele liceului din sat. Totul a costat 445 de mii de lei. 200 de mii au fost obţinuţi de un grup de elevi printr-un proiect finanţat de Ministerul Educaţiei, iar restul, donaţi de Ion Mereacre, un băştinaş stabilit de 18 ani în Marea Britanie, unde munceşte în domeniul construcţiei.



"Este un proiect prin care din partea cea mai urâtă a şcolii s-a primit partea cea mai frumoasă a şcolii. Aici, în şcoala asta, am venit în clasa întâi, aici am studiat, aici am învăţat multe, de aici am pornit şi de aceea cred că este o datorie şi este o plăcere pentru mine să creez lucruri frumoase", a spus ION MEREACRE, sponsor.



Tot Ion Mereacre a fost cel care i-a ghidat pe voluntari să realizeze proiectul. Aceştia s-au implicat activ şi în lucrările de amenajare. Cu toţii spun că sunt mândri de ce le-a ieşit.



"Mi s-a părut un proiect foarte captivant şi nu am ezitat să mă implic, deoarece iubesc să mă implic în proiecte şi să fac ceva frumos pentru comunitate. "



"M-am implicat în ceea ce am putut şi ceea ce am vrut. M-am implicat în strângerea crengilor de pe parcela dată până la umflarea baloanelor pentru ziua de astăzi. Tot în ce constă în început şi final. "



"S-a depus, întradevăr, foarte mult efort. Ne-am implicat în toate activităţile aici şi am avut grijă de fiecare detaliu. Sunt extrem de încântată de rezultat. "



Elevii au fost ajutaţi şi de profesori.



"Îl convingi uşor când începi să lucrezi cu el împreună. Am lucrat cu ei împreună, lucrez cu ei împreună şi de aceea, obstacol la acest capitol chiar nu avem", a spus ION SCUTARU, profesor de religie la Liceul Teoretic Costeşti.



Locuitorii satului Costeşti sunt încântaţi că vor avea unde să se plimbe cu copiii.



"Era necesar şi copiii sunt foarte mulţumiţi, toţi se distrează. E umbră, e bine"



"E super că au deschis pentru copii că întradevăr, e un sat mare, sunt mulţi copii şi avem unde ieşi. - Da, da, da. "



"Îmi place foarte mult şi cred că o să vin destul de des."



În acest an, satul Costeşti a devenit Capitala Tineretului. Voluntarii de acolo au obţinut mai multe granturi de la Ministerul Educaţiei pentru a implementa diverse proiecte. Parcul cu amfiteatru "Eden" este unul dintre ele.