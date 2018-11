Au primit cutia-cadou. Edelweiss le-a urat bun venit pe lume bebelușilor născuți la maternitatea din Cahul

Lucruri de primă necesitate din primele zile de viață, oferite bebelușilor născuți la maternitatea din orașul Cahul. Astfel echipa Edelweiss le urează Bun venit pe lume. Mămicile apreciază sprijinul oferit și grija fundației lui Vlad Plahotniuc pentru micuții lor.



Aşa a fost întâmpinat pe lume, Dumitru, al optulea copil la mama sa eroină în adevăratul sens al cuvântului.

Acasă, Ana Bunescu este așteptată de şase fete și un băieţel nerăbdători să-și cunoască frățiorul: "-Cum îi cheamă pe toţi, să vedem aveţi şi nume româneşti că la noi lumea se mai inspiră? - Pe prima fată o cheamă Mihaela, a doua Iuliana, a treia Stepanida, Melisia, Sergiu şi Eugenia. - Frumos, să vă trăiască".



Şi alte două mămici s-au bucurat de darurile primite: "- Dumitriţa, să fii sănătoasă! Şi la dumneavoastră cum o cheamă? - Gloria! - Tot nume frumos, Glorioasă! Aşa să fie şi în viaţă. Mulţumim mult, în cutie am primit primul ajutor, ceea ce e necesar pentru zilele de viaţă ale copilului. Mulţumim întregului grup".



Alina Tătaru a adus pe lume o fetiță. Ea spune că lucrurile primite din partea fundaţiei "Edelweiss" îi vor fi de folos: "În cutie am body pentru copilaş, scutece, propria jucărie a Dumitriţei. Aceste lucruri vor fi de folos pentru ea, dar şi pentru mine pentru că eu o voi îmbrăca".



Lucrătorii medicali trăiesc emoțiile tuturor beneficiarelor campaniei "O nouă viață".



"Ele sunt bucuroase şi se simt că cineva are grijă de ele. Sunt şi mămicile care au de toate, dar tot se bucură de aceste pachete, dar îndeosebi mămicile din grupul social vulnerabil sunt cele mai fericite", a menţionat Irina Chirilenco, moaşă superioară secţia perinatală Cahul.



"Este îmbucurător că a avut un impact pozitiv asupra acestor mame şi copilaşi şi în urma acestei experienţe a fost preluat de Guvern. Cu încetul din decembrie vor beneficia de aceste cutii toate doamnele, care vor da naştere unui copil la nivel de ţară", a declarat Elena bacalu, deputat PDM.



De la extinderea campaniei "Edelweiss", la maternitatea din Cahul s-au născut peste 2.000 de bebeluși.



"Ne-a făcut plăcere să revenim aici. Am întâlnit mămici cu mulţi copii, una dintre ele era la a opta experienţă de naştere, mai avea şapte copii acasă. Este un exemplu pentru mamele din întreaga ţară. Le dorim sănătate, bucurie şi împlinire la toate mamele de aici din Cahul şi din întreaga ţară", a precizat Lidia Cucoş, director executiv al fundaţiei "Edelweiss".



Campania "O nouă viață", inițiată de fundația lui Vlad Plahotniuc, se desfășoară în 24 de maternități din țară. În doi ani de când a fost lansată, peste 26 de mii de familii au beneficiat de cutia-cadou, care conţine toate cele necesare pentru îngrijirea bebeluşilor din primele zile de viaţă.

Recent, Guvernul a anunțat preluarea proiectului și implementarea acestuia printr-un program de stat în toate maternitățile din țară.